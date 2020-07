Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Farbschmiererei

In der Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend eine Hauswand in der Straße "Im Mückentäle" mit Farbe beschmiert. Die Drohung, die der Täter an die Wand schmierte, hat einen Schaden von vermutlich mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/ 104-0 entgegen.

Sigmaringen

Auto angefahren

Schaden in Höhe von 2.500 Euro hat derjenige verursacht, der am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof in der Landesbahnstraße einen blauen Seat Leon angefahren hat und im Anschluss flüchtete. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um Hinweise.

Sigmaringen

Verdacht des Wuchers

Einen völlig überzogenen Preis musste eine Frau am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in der Leopoldstraße für eine Rohrreinigung bezahlen. Aufgrund eines verstopften Wasserrohres verständigte die 40-Jährige eine Firma, die sie im Internet gefunden hatte. Das böse Erwachen kam nach getaner Arbeit des Handwerkers. Er verlangte knapp 1.400 Euro für seine Leistung. Der unbekannte Mann setzte die Frau so unter Druck, dass sich diese bereiterklärte, 1000 Euro von ihrem Bankkonto abzuheben und dem Unbekannten auszuhändigen. Erst nachdem der Handwerker wieder gegangen war, erkannte die Frau, dass sie wahrscheinlich Opfer einer Abzocke wurde. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Wucher.

Sigmaringendorf

Feuerwehr löscht Brand

Zum Brand eines Heuhaufens rückte die FFW Sigmaringendorf am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr in die Straße "In der Au" aus. Dort hatte ein noch glühendes Stück Holz, das wohl in Berührung mit dem Heuhaufen kam, das Feuer verursacht. Glücklicherweise bemerkte ein Anwohner den Brand zeitnah und verständigte die Feuerwehr. Die elf Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Sachschaden am angrenzenden Gebäude sind nicht entstanden.

Herbertingen

Müll in Wald entsorgt

Einen alten Sessel, Gartenschläuche und alte Reifen entsorgte ein bislang unbekannter Umweltsünder im Bereich Eichholz in Marbach. Die Müllablagerung bemerkte ein Zeuge am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/ 482-0.

Pfullendorf

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter der Wirkung von verschiedenen Drogen stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwochabend kurz vor Mitternacht in der Roßmarktstraße kontrollierte. Der 45 Jahre alte Mann zeigte während der Kontrolle Anzeichen von Drogenkonsum, was ein durchgeführter Schnelltest bestätigte. Er musste die Streife zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde dem 45-Jährigen untersagt.

Pfullendorf

Autofahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Nachdem sie auf einem Schotterparkplatz in der Überlinger Straße beim Ausparken einen Unfall verursacht hat, ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr geflüchtet. Die bislang unbekannte Frau touchierte mit ihrem Opel einen geparkten BMW und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

