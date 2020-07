Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensbuurg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht auf Scheffelplatz

Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte derjenige, der am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 20 Uhr auf dem Scheffelplatz einen geparkten Toyota Corolla angefahren hat. Mutmaßlich beim Ausparken streifte der Verursacher das Heck des Wagens. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt gegen den Verursacher und bittet unter Tel. 0751/ 803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Parfums gestohlen

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Adlerstraße entdeckten Polizeibeamte bei einem 39-Jährigen zwei Parfümflaschen im Wert von knapp 150 Euro. Da diese noch verpackt waren und er deren Besitz nicht erklären konnte, ermittelten die Beamten. Wie sich herausstellte, hatte der Tatverdächtige diese kurz zuvor in einem Drogeriemarkt gestohlen. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Ravensburg

Radfahrer leicht verletzt

An der Einmündung der Franz-Beer-Straße in die Ulmer Straße ist am Mittwochmorgen gegen 08.30 Uhr ein Radfahrer zu Fall gekommen. Der 35-Jährige war auf dem Radweg in der Ulmer Straße unterwegs und wollte die Franz-Beer-Straße passieren, als ein Daimler von der Ulmer Straße abbiegen wollte. Der Autofahrer erkannte den Zweiradlenker rechtzeitig und bremste. Darüber erschrak der Radler und bremste ebenfalls stark ab, wodurch er zu Fall kam. Der 35-Jährige verletzte sich leicht. An seinem Rad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Weingarten

Opferstock gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17 Uhr einen Opferstock aus der Heilig Geist Kirche in der Keplerstraße gestohlen. Der Dieb nahm die Geldkasse samt Inhalt an sich und suchte damit das Weite. Das Polizeirevier Weingarten hat ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Hinweise werden unter Tel. 0751/ 803-6666 erbeten.

Weingarten

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen in der Heinrich-Schatz-Straße am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A5 zerkratzt. Er verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten, das wegen der Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 0751/ 803-6666.

Baienfurt

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nach dem Fahrer eines roten Pkw, der am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr in der Niederbieger Straße kurz vor dem Kreisverkehr eine Radfahrerin überholt hat, sucht aktuell das Polizeirevier Weingarten. Der unbekannte Fahrer überholte die 42 Jahre alte Radlerin aufgrund von Gegenverkehr mit so geringem Seitenabstand, dass diese ins Straucheln kam und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen an Arm und Nase zu. Ein weiterer Radfahrer, der hinter der Frau unterwegs war, kam ihr zu Hilfe. Auch diesen bittet die Polizei sich dringend zu melden. Die 42-Jährige fuhr nach dem Sturz erst nach Hause und im Anschluss in ein Krankenhaus, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Hinweise im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden unter Tel. 0751/ 803-6666 erbeten.

Berg

Kollision mit Lkw

In der Bachstraße ist am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr eine Autofahrerin gegen einen Lkw geprallt. Der Lastwagenfahrer fuhr von einem dortigen Parkplatz in die Bergstraße ein. Dies übersah die 28-jährige Autofahrerin mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne und fuhr deshalb auf. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde durch einen Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Ihr Toyota, an dem ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Wangen i. A. - Neuravensburg

Drogenfund in Auto

Amphetamin und Marihuana fanden Polizeibeamte in einem Pkw, den sie am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Bodenseestraße auf Höhe einer Tankstelle kontrollierten. Kurz zuvor war der 25 Jahre alte Fahrer vor einer Kontrollstelle der Beamten geflüchtet, konnte aber nach kurzer Hinterherfahrt angehalten werden. Nachdem es beim Öffnen der Autotür schon deutlich nach Marihuana roch, wurde der Ford durchsucht. Dabei fanden die Beamten eine Kleinmenge Amphetamin beim gleichaltrigen Beifahrer und Marihuana sowie einen Joint unter dessen Sitz. Da sich außerdem der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, musste er eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Das Polizeirevier Wangen hat Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Wangen i. A.

Radlerin gestürzt

Ohne fremdes Zutun ist am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr in Humbrechts eine Radfahrerin gestürzt. Die 64 -Jährige wollte auf einer kiesigen Hofeinfahrt anhalten, um den nachfolgenden Pkw-Verkehr passieren zu lassen, kam dabei aber zu Fall. Sie verletzte sich an der Hüfte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wangen i. A.

Pkw angefahren

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz 14 im Scherrichmühlweg begangen wurde. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat, mutmaßlich beim Ausparken, einen geparkten schwarzen Seat Ateca gestreift. Ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/ 984-0 entgegen.

Wangen i. A.

Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ist ein Lastwagenfahrer auf der Mooweiler Straße mit einem Felsen und einem Gartenzaun kollidiert. Der 29 Jahre alte Fahrer war aufgrund einer Fahrbahnverengung zwischen Neuravensburg und Untermooweiler mit seinem Fahrzeug gegen den Felsbrock geprallt, der an einer Grundstücksgrenze liegt. In der Folge überfuhr er einen Gartenzaun und einen Leitpfosten. Dabei riss er sich die Ölwanne auf, sodass Öl in das Erdreich gelangte, das bei der Unfallaufnahme abgebunden werden musste. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Der Mann musste die Beamten in der Folge zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Isny i. A.

Vorfahrt genommen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von 14000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Achener Weg. Ein Pkw-Lenker wollte mit seinem Ford Focus von einem Parkplatz in den Achener Weg einfahren und nahm hierbei der 35-jährigen Fahrerin eines Ford Fiesta die Vorfahrt. Die Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Isny i. A.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz an der unteren Stadtmauer hat am Mittwochmorgen zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern suchte der Verursacher das Weite. Derzeit gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass der Verursacher einen weißen Pkw gefahren hat. Sachdienliche Hinweise nimmt in diesem Zusammenhang der Polizeiposten Isny entgegen.

Isny i. A.

Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Für etwa fünf Stunden standen am Mittwoch zwischen 9 und 14 Uhr der gewerbliche Güter- und Personenverkehr auf der B 12 in Großholzleute bei Isny im Visier von Verkehrspolizei, Lebensmittelkontrolle des Landratsamtes Ravensburg und Zoll. Im fraglichen Zeitraum überprüften die Kontrollkräfte insgesamt 60 Fahrzeuge und stellten drei Straftaten fest. In einem Fall hatte ein Lkw-Fahrer beweiserhebliche Daten gefälscht, indem er eine zweite Fahrerkarte benutzte, ein anderer Lkw-Lenker war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und bei einem weiteren Fahrzeugführer wurde eine geringe Menge Rauschgift aufgefunden. Bei den restlichen 23 Verstößen handelte es sich um Ordnungswidrigkeiten, insbesondere im Bereich der Ladungssicherheit (10 Fälle), des Gefahrgutrechts (4), der Sozialvorschriften (4), der Überladung sowie um technische Mängel und um einen abfallrechtlichen Verstoß. Da ein Sattelzug ungeeignet für den Transport seiner Ladung war, wurde dessen Weiterfahrt untersagt. Mehrere mögliche arbeitsrechtliche Verstöße müssen von den Beamten des Zolls noch näher geprüft werden. Die Lebensmittelkontrolleure bezeichneten die in den Kühlfahrzeugen vorgefundenen hygienischen und lebensmittelrechtlichen Bedingungen insgesamt als zufriedenstellend, lediglich ein Fahrzeug musste wegen mangelnder Hygiene beanstandet werden.

Bad Wurzach

Werbeständer beschädigt

Im Vorraum einer Bank-Filiale in der Marktstraße hat ein Unbekannter in der Zeit von Dienstagabend 17 Uhr bis Mittwochmorgen 8 Uhr einen Werbeständer beschädigt, indem er mehrere Schubfächer demolierte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Geldinstitut beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

