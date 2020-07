Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radfahrer gestürzt

Beim Aufsteigen auf sein Fahrrad ist am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer auf einem Parkplatz in der Georg-Zimmerer-Straße gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 73 Jahre alte Mann zog sich einen Bruch zu, aufgrund dessen er umgehend in eine Klinik transportiert und medizinisch versorgt werden musste. Am Zweirad entstand kein nennenswerter Schaden.

Sigmaringen

Mann schlägt Scheibe ein

Schwer verletzt hat sich ein 32 Jahre alter Mann, als er am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 3.30 Uhr in Jungnau versuchte, in das Haus einer Angehörigen einzusteigen. Um sich Zutritt zu verschaffen schlug er eine Fensterscheibe ein. Beim Einschlagen zog er sich Schnittverletzungen zu, die schnell zu einem starken Blutverlust führten. Die Angehörige, die durch das Einschlagen aufwachte, fand den 32-Jährigen in seiner Notlage und verständigte den Rettungsdienst. Der Mann musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sigmaringen

Auto angefahren - Flüchtige ermittelt

Dank eines Zeugen hat die Polizei in Sigmaringen am Dienstagmittag eine flüchtige Unfallverursacherin ermittelt, die zuvor auf einem Anwohnerparkplatz "In der Au" ein Auto beschädigt hat. Die 78-Jährige streifte beim Ausparken mit ihrem Nissan einen neben ihr geparkten Wagen. Insgesamt entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Der Zeuge, der den Hergang und das anschließende Davonfahren beobachtete, meldete die Unfallflucht über Notruf. Die Frau wird sich nun strafrechtlich für Ihr Verhalten zu verantworten haben.

Sigmaringendorf

Mutmaßlich unter Drogen Unfall verursacht

Eine Verkehrsinsel überfahren hat ein Mann am Dienstagabend um kurz nach 23.30 Uhr in der Laucherthaler Straße. Der 33-Jährige war in Richtung Laucherthal unterwegs, als er erst beide Verkehrszeichen auf der Insel umfuhr und im Anschluss in einer Hofeinfahrt hielt. Zeugen, die durch den Lärm des Unfalls wach wurden, beobachteten den Mann und verständigten die Polizei. Währenddessen fuhr dieser, ohne sich um den Schaden zu kümmern, davon. Eine Polizeistreife suchte den Unfallflüchtigen zuhause auf. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln stand, musste er die Beamten zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn werden nun neben der Eröffnung eines Strafverfahrens auch führerscheinrechtliche Schritte geprüft. Wie hoch der durch ihn verursachte Schaden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Inzigkofen

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Omnibus

Einem Omnibus die Vorfahrt genommen hat eine Pkw-Lenkerin am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in der Römerstraße. Die 54 Jahre alte Fahrerin kam aus der Ablacher Straße und fuhr in die Römerstraße, ohne auf den Bus zu achten. Der 49-Jährige Busfahrer machte zwar noch eine Vollbremsung, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die Fahrerin des Renault, sowie eine 79 Jahre alte Beifahrerin leicht. Sie wurden zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Busses blieben unverletzt. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Bekifften Autofahrer angehalten

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr aus dem Verkehr gezogen hat. Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ergab sich bei den Beamten den Verdacht, dass der 32-jährige Fahrer Betäubungsmittel zu sich genommen haben könnte. Da er mündlich auch einräumte, regelmäßig Drogen zu rauchen, nahmen die Beamten ihn zu einer Blutentnahme in ein Klinikum mit. Im Anschluss wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seinen Autoschlüssel behielten die Beamten ein.

Pfullendorf

Junge mit Auto zusammengestoßen

Einen großen Schutzengel hatte offenbar ein 7 Jahre alter Junge, der am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr die Schulstraße unvermittelt trotz Verkehrs überquerte. Der Junge wollte auf Höhe des Parkhauses über die Straße und vergaß, nach dem Verkehr zu schauen. Da er kurz nach Betreten der Straße bemerkte, dass sowohl von links wie von rechts Autos auf ihn zufuhren, fing er in Panik an, über die Straße zu rennen. Dabei stieß er gegen das Heck des Dacia einer 52 Jahre alten Fahrerin. Diese hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen, der glücklicherweise unverletzt blieb. Die Eltern des 7-Jährigen meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Mengen

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Türe vernagelt und die Telefonleitung durchgezwickt hat ein unbekannter Täter im Verlauf der letzten Woche in einer Wohnung im Butzengässle. Die Bewohnerin kam nach einwöchiger Abwesenheit zurück und musste den Schaden in Höhe von etwa 200 Euro feststellen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet unter Tel. 07581/ 482-0 um Hinweise auf den Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell