Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Psychisch auffällige Person

Durch einen Zeugen wurde am späten Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr die Polizei darüber informiert, dass in der Scheffelstraße ein Mann herumschreien und mit einem Messer herumfuchteln würde. Nachdem die Person in Richtung Bahnhof weiterging, konnte sie dort von Beamten der Bundespolizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurden bei dem polizeibekannten 41-Jährigen zwei Taschenmesser aufgefunden und vorsorglich sichergestellt. Weiter wurde ihm für den Fall einer erneuten Auffälligkeit der polizeiliche Gewahrsam angedroht. Zu einer Gefährdung von Passanten kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Friedrichshafen

Psychisch auffällige Person

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr wurde der Polizei eine aggressive Person in der Katharinenstraße mitgeteilt, die Leute anpöbeln und gegen Sachen treten würde. Vor Ort konnte ein polizeibekannter 36-Jähriger angetroffen werden, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Auf Ansprache durch die eingesetzten Polizeibeamten reagierte er aber kooperativ und beruhigte sich. Der 36-Jährige wurde daraufhin der Örtlichkeit verwiesen. Zu strafbaren Handlungen oder Sachschäden kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 27-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am späten Dienstagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr in der Eckenerstraße. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Eckenerstraße stadteinwärts und wollte nach links in eine Parkplatzzufahrt abbiegen. Hierbei übersah sie eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne die ordnungsgemäß auf dem Radweg entgegenkommende und vorrangberechtigte 27-Jährige. Durch die folgende Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich leichtere Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

Friedrichshafen

Fahrradsturz

Leichte Verletzungen zog sich ein 62-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr am Seemoser Horn zu. Der Radler rutschte in einem Kurvenbereich mit seinem Hinterrad weg und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tettnang

Widerstand bei Personenkontrolle

Zu Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten kam es im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr durch einen 18-Jährigen in der Schlossstraße. Der junge Mann war einer Zivilstreife zusammen mit seinem 19-jährigen Begleiter aufgefallen, da beide augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und den Beamten auch aus der Vergangenheit bereits bekannt waren. Als der 18-Jährige daraufhin durchsucht werden sollte, schlug er unvermittelt mit der Faust nach einem Polizeibeamten. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte gelang es schließlich, den 18-Jährigen vorläufig festzunehmen. Dagegen wehrte er sich massiv und trat um sich. Hierdurch erlitt ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung an der Hand. Sein 19-Jähriger Bekannter versuchte im selben Moment fußläufig zu flüchten, konnte jedoch von einem Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung gestoppt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Beide Personen wurden zum nahegelegenen Polizeiposten gebracht und dort durchsucht, hierbei wurde lediglich bei dem 19-Jährigen ein Grinder mit Marihuanaresten aufgefunden. Der 18-Jährige beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend mit Kraftausdrücken. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Der 18-Jährige gelangt wegen der Tätlichkeiten und der Beleidigungen, der 19-Jährige wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige.

Tettnang

Verkehrsunfall

Insgesamt sieben Verletzte und einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei Prestenberg. Ein 55-jähriger Pkw-Lenker befuhr die K 7712 aus Richtung Krumbach kommend in Richtung Prestenberg und wollte an der Kreuzung der L 326 diese geradeaus überqueren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Klein-Lkw, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle fünf Insassen des Pkw verletzt, zwei von ihnen schwer. Die beiden Insassen des Lkw erlitten leichte Verletzungen. Zur Versorgung der großen Anzahl an Verletzten und zum anschließenden Abtransport in verschiedene Kliniken war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Ebenfalls mit drei Fahrzeugen zum Einsatzort geeilt war die Freiwillige Feuerwehr Tettnang. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme war die L 326 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der L 326 bei Prestenberg zu. Der Mann befuhr die Straße von Obereisenbach kommend in Richtung Bodnegg und kam auf Höhe der Abfahrt nach Linden in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er in der angrenzenden Böschung und verletzte sich dabei. Der 26-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Überlingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Johann-Kraus-Straße aufgestellten Snack-Automaten. Der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Heiligenberg

Verkehrsunfall

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 19.30 Uhr in der Röhrenbacher Straße zu. Die Radfahrerin befuhr die Straße bergab in Richtung Pfullendorfer Straße, als sie merkte, dass Wertsachen aus der Hosentasche herauszufallen drohten. Beim Versuch, diese wieder zurück in die Tasche zu schieben, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Hierdurch erlitt sie diverse Schürfwunden und eine Handverletzung. Die 12-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Heiligenberg

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen im Mainauweg geparkten BMW X5. Der Unbekannte zerkratzte die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Der Polizeiposten Salem ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/8269-0.

Bermatingen

Familie wiederholt bedroht

Zu einer Bedrohung gegenüber Familienangehörigen kam es am Dienstagabend durch einen 46-jährigen Mann. Im Verlauf eines Streits hielt der Aggressor einer Anwesenden wortlos ein Küchenmesser an den Hals. Die Frau wurde dadurch nicht verletzt. Weiterhin hielt er eine weitere Beteiligte so stark an beiden Oberarmen fest, dass die Frau dadurch Blutergüsse erlitt. Von einer daraufhin alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen wurde dem 46-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen und der Mann zum Polizeirevier gebracht, um dort eine Strafanzeige aufzunehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zunächst auf freien Fuß entlassen. Hier rief er noch aus dem Hofraum des Polizeireviers unmittelbar zu Hause an und drohte seiner Familie erneute Repressalien nach seiner Rückkehr an. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der offenbar unbelehrbare 46-Jährige daraufhin abermals in polizeilichen Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Zelle verbringen. Gegen den Mann wird nun wegen verschiedener Straftatbestände ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell