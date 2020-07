Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtrag zur Pressemitteilung des PP Einsatz vom 06.07.2020 "Badeunfall im Bodensee"

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Der 56-jährige Mann, der bei einem Badeunfall am 05.07.2020 im Bodensee bei Bodman verletzt wurde, ist am 07.07.2020 in einer Klinik verstorben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Überlingen dauern an.

Die Wasserschutzpolizei nimmt den tödlichen Badeunfall zum Anlass um erneut auf folgende Grundsätze hinzuweisen:

Beachten Sie konsequent die jeweils geltenden Baderegeln.

Kühlen Sie sich, insbesondere bei Hitze, vor dem Baden ausreichend ab.

Gehen Sie nie ohne Begleitung oder Beobachtung schwimmen oder baden.

Schwimmen Sie nie außer Sichtweite anderer Badegäste und entfernen Sie sich nicht aus der Ufernähe.

Schwimmen Sie innerhalb der ausgewiesenen Badezonen.

Springen Sie bei unbekannten Tiefenverhältnisse nicht ins Wasser.

Kalkulieren Sie immer eventuelle Strömung mit ein.

