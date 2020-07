Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Amtzell) Geldautomat gesprengt

Amtzell (ots)

Durch eine Detonation wurden Anwohner in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 02.50 Uhr in der Haslacher Straße aus dem Schlaf gerissen. Wie sich herausstellte, hatte ein unbekannter Täter im Schaltervorraum eines Geldinstituts, das sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Dazu leitete er ein explosionsfähiges Gasgemisch in den Automaten und brachte dieses anschließend zur Explosion, deren Wucht die Abdeckung des Geldautomaten über 20 Meter auf die gegenüberliegende Straßenseite schleuderte. Die Tür des Tresors hielt jedoch stand und der Täter gelangte nicht an den Inhalt des Automaten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Laut eines Zeugen hat sich unmittelbar nach der Explosion ein weißer Kleinwagen vom Tatort entfernt. Von dem unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass er eine schlanke sportliche Figur hat und mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet war. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Bankfiliale beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-0, in Verbindung zu setzen.

