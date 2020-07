Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fußgänger von Pkw erfasst

Leicht verletzt hat sich am Montag zur Mittagszeit ein Fußgänger, der beim Überqueren der Landesbahnstraße von einem Pkw angefahren wurde. Der 70 Jahre alte Fahrer kam aus der Fürst-Wilhelm-Straße und war gerade dabei in die Landesbahnstraße abzubiegen, als der 43 Jahre alte Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Trotz sofortiger Bremsung war ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar. Zur medizinischen Behandlung wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Am Nissan entstand kein Schaden.

Sigmaringen

Mehrfach geschlägert - Mann landet in Polizeigewahrsam

Nachdem er gleich mehrfach innerhalb kurzer Zeit im Bereich des Prinzengartens aufgefallen war, weil er sich an Auseinandersetzungen beteiligte, wurde ein 28 Jahre alter Mann am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Der 28-Jährige war gegen 21.30 Uhr einer Polizeistreife aufgefallen, als er sich mit einem 34 Jahre alten Mann stritt und diesen offensichtlich auch geschlagen hatte. Beide waren leicht verletzt. Die Männer wurden getrennt und der 28-Jährige erst mit zum Polizeirevier gebracht. Nachdem er dort entlassen wurde, geriet er kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände mit einem 26-Jährigen in Streit. Als der alkoholisierte 28-Jährige abermals zu körperlicher Gewalt griff, war das Maß voll. Die Polizeistreife nahm den Mann in Gewahrsam und zog ihn für die Nacht aus dem Verkehr. Es werden nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Sigmaringen

Schlägerei in Gaststätte

In einer Gaststätte in der Innenstadt sind am Montagabend um kurz nach 20 Uhr vier Männer aneinandergeraten. Ein 42 Jahre alter Gastwirt wurde dabei mit einem Barhocker leicht verletzt. Grund für die Auseinandersetzung war, dass der Wirt zwei der Gäste aufgrund vorangegangener Beleidigungen eines 22-Jährigen des Hauses verwies. Darüber waren die 28 und 26 Jahre alten Männer derart erbost, dass sie erst ihre Gläser hinter die Theke warfen und im Anschluss den 42-Jährigen mit einem Barhocker schlugen. Danach flüchteten sie. Der hinzugerufenen Polizeistreife gelang es, die beiden Männer zu ermitteln. Sie müssen nun mit Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Sigmaringen

Körperliche Auseinandersetzung vor Apotheke

Zwei Männer sind am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr vor einer Apotheke in der Schwabstraße aufeinander losgegangen. Was der Grund war, dass die 35 und 40 Jahre alten Männer kämpften, versucht derzeit das Polizeirevier Sigmaringen zu ermitteln. Im Zuge der Auseinandersetzungen zog laut Zeugenaussagen der 35-Jährige ein Messer und bedrohte den Älteren. Zu einem Angriff damit kam es aber nicht. Beim Eintreffen der Polizeistreife wollte keiner der Männer etwas von dem Kampf wissen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Herdwangen-Schönach

Radfahrer stürzt

Bereits am Samstag ist auf der Kreisstraße in Richtung Kleinschönach ein Radfahrer schwer gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Etwa 120 Meter nach dem Ortsausgang fegte eine Windböe die Mütze vom Kopf des 62 Jahre alten Radlers. Dieser griff mit beiden Händen nach der Kopfbedeckung und verlor dabei das Gleichgewicht. Durch den Sturz verletzte sich der Zweiradlenker so schwer am Kopf, dass er bewusstlos wurde und zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ostrach

Gefährlicher Überholvorgang

Auf der Landstraße 280 bei Spöck hat am Montagnachmittag um kurz nach 14 Uhr eine Autofahrerin fahrlässig überholt und dabei eine entgegenkommende Polizeistreife gefährdet. Die 52 Jahre alte Fahrerin zog während der Fahrt nach Ostrach an einem Motorroller vorbei, obwohl anhand des Straßenverlaufs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dadurch der Gegenverkehr behindert wird. Eine entgegenkommende Polizeistreife musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Nach einer anschließenden Kontrolle der Fahrerin muss sie nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

