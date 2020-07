Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Überholen ins Schleudern geraten

Großes Glück hatte eine 63-jährige Autofahrerin am Montagmittag gegen 12.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 zwischen der Anschlussstelle Ravensburg Nord und Weingarten. Die Frau hatte mit ihrem Ford Focus in Richtung Weingarten fahrend einen Sattelzug überholt und war dabei aufgrund gesundheitlicher Probleme mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern geraten. Nachdem sie das Heck des Sattelaufliegers touchiert hatte, geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke, wo der Pkw entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Während die 63-Jährige nur leicht verletzt wurde, entstand an ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Dien verletzte Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße in nördliche Richtung für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Ravensburg

Angebliche TWS-Mitarbeiter

Vermutlich unlautere Absichten hatten zwei unbekannte Männer, die am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr an einer Wohnung in der Neuhaldenstraße in Torkenweiler klingelten und vorgaben, den Zählerstand ablesen zu müssen. Da die Bewohnerin wusste, dass der Zählerstand bereits postalisch übermittelt worden war, und auch eine Rückfrage bei der TWS ergab, dass keine Mitarbeiter unterwegs seien, die Zählerstände ablesen, öffnete die Frau richterweise nicht die Tür. Der ältere der beiden Männer hat graue Haare, trug eine Brille und war mit einer grauen Mütze bekleidet. Dieser führte das Gespräch und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Sein Begleiter hat eine stämmige Figur, trug eine kurze Hose sowie ein Achselshirt und führte eine Taschenlampe mit sich. Personen, denen die beiden Männer aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 9751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen, der am Montagabend gegen 17.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wangener Straße mit einem 54-Jährigen zunächst verbal in Streit geraten war. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Tatverdächtige handgreiflich und versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser konnte zusammen mit einem Zeugen den gewalttätigen Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Geschädigte, der verletzt wurde, musste zur Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Beamten feststellten, stand der 32-Jährige nicht nur deutlich unter Alkoholeinwirkung, sondern auch unter Drogeneinfluss. Nach einer ärztlichen Haftfähigkeitsuntersuchung wurde der Mann, der bereits am vergangenen Samstag auffällig war und in eine Fachklinik gebracht werden musste, auf richterliche Anordnung die Nacht über in Gewahrsam genommen. In der Gewahrsamszelle beschmierte der Tatverdächtige während seines Aufenthalts die Wände mit Fäkalien und beschädigte das Zellenbett. Er hat sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu verantworten.

Ravensburg

Sturz mit Klapprad

Schwere Verletzungen hat sich eine 40-jährige Radfahrerin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Metzgerstraße zugezogen. Die Frau war mit ihrem Klapprad auf dem Fahrradweg in Richtung "KJC" gefahren, als sich unvermittelt die Anziehschraube der Lenkerverriegelung löste. Sie verlor deswegen die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Die 40-Jährige, die einen Wadenbeinbruch und ein ausgekugeltes Kniegelenk erlitt, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Fenster eingeworfen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter am vergangenen Samstag in der Gottlieb-Daimler-Straße begangen hat. Der Unbekannte warf einen etwa 10x10 ccm großen Stein gegen eines der Erdgeschossfenster des OWB, wodurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Personen, die am Samstag Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Ruhestörung und Verstoß gegen Corona-Verordnung

Als Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 00.00 Uhr aufgrund einer Beschwerde wegen Lärmbelästigung eine Gaststätte in der Mauerstraße überprüften, stießen sie im Außenbereich des Lokals auf eine größere Personengruppe, die sich lautstark unterhielten. Die Fenster und Türen des Lokals standen offen und in der Gaststätte hielten sich rund 50 Personen ohne jeglichen Sicherheitsabstand auf. Die Polizisten wiesen den Verantwortlichen auf die geltenden Vorschriften hin und zeigten ihn an. Die Außenbewirtschaftung wurde eingestellt und die Gäste, die keinen Sitzplatz hatten, zum Gehen aufgefordert.

Ravensburg

Bekiffter Autofahrer

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 1 Uhr bei einem 29-jährigen Autofahrer fest, den sie auf der B 32 im Stadtgebiet kontrollierten. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker, der einräumte, zuvor einen Joint geraucht zu haben, die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt.

Weingarten

Auto angefahren und geflüchtet

Beim rückwärts Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Tedox-Parkplatz in der Lägelerstraße abgestellten Nissan Note die hintere Tür sowie den Kotflügel auf der Beifahrerseite gestreift und eingedellt, wodurch ein Fremdschaden von rund 4.000 Euro entstand. An dem beschädigten Auto konnten graue und gelbe Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Weingarten

Rippen gebrochen

Mit gebrochenen Rippen musste ein 59-jähriger Radfahrer am Montagvormittag gegen 10 Uhr nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte die Irmentrudstraße vermutlich stadteinwärts befahren und war aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdbeteiligung gestürzt.

Bergatreute

Sachbeschädigung

Über das vergangene 'Wochenende haben unbekannte Täter im eingezäunten Au0ßenbereich eines Kindergartens in der Ravensburger Straße mehrere Sitzbänke, Bretter und Absperrbänder zerstört. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Personen, die von Freitagmittag bis Montagmorgen Verdächtiges bei dem Kindergarten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Fronreute

Kuh greift Tierärztin an

Mit einer Platzwunde am Kopf musste eine Tierärztin am Montagvormittag gegen 09.20 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatte sich in den Laufstall eines landwirtschaftlichen Betriebs begeben und war dabei unvermittelt von einer Kuh attackiert und gegen eine Wand gedrückt worden.

Bad Waldsee

Kollision beim Abbiegen

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bleichestraße entstanden. Die 44-jährige Lenkerin eines Pkw war in Richtung Stadtmitte gefahren und hatte nach rechts in die Einfahrt zum Schloßgarten abbiegen wollen. Als sie deswegen etwas nach links ausholte, jedoch ihren Angaben zufolge geblinkt habe, kam es zum Zusammenprall mit einem nachfolgenden Auto. Dessen 57-jährige Fahrerin, die keinen Blinker erkannt haben will, ging davon aus, dass die 44-Jährige links abbiegen wollte und war deshalb rechts an ihr vorbeigefahren. Von der Polizei wurden beide Fahrzeugführerinnen mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.

Bad Waldsee

Vom Bremspedal gerutscht

Als eine 63-jährige Pkw-Lenkerin am Montagmorgen gegen 0.20 Uhr aus einer Tiefgarage in die Wurzacher Straße einfahren wollte, rutschte sie nach ihren Angaben beim Anhalten von der Bremse. Ihr Auto prallte deshalb mit dem Pkw einer 64-jährigen Autofahrerin zusammen, die stadtauswärts fuhr. Die beiden Fahrerinnen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Wangen i.A.

Leichtkraftrad gegen Auto

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von über 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 16.30 Uhr bei Wangen. Der 16-jährige Lenker eines Leichtkraftrades hatte zusammen mit seiner 15-jährigen Sozia den Gemeindeverbindungsweg von Niederwangen in Richtung Humbrechts befahren und war aus Unachtsamkeit auf das rechte Bankett geraten. Beim Gegenlenken kam er auf die Gegenfahrspur und prallte mit dem VW Crafter eines 59-Jährigen zusammen. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Argenbühl

Von der Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise eingenickt war ein 54-jähriger Pkw-Lenker, der am Montagnachmittag gegen 13.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der K 7905 mit einem Schaden von über 4.000 Euro verursachte. Der Mann hatte mit seinem Audi die Kreisstraße in Richtung Merazhofen befahren und war in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, wo er ein Flurstück beschädigte, einen Leitpfosten überfuhr und einen Metallzaun streifte. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste sein nicht mehr fahrbereites Auto abgeschleppt werden.

Leutkirch

Auto angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat die unbekannte Lenkerin eines dunklen Kombi am Montagvormittag zwischen 10.10 Uhr und 11.40 Uhr einen auf dem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellten VW Golf Sportsvan hinten links angefahren und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Lederjacke entwendet

Eine Lederjacke im Wert von rund 400 Euro hat ein unbekannter Täter am Montagabend kurz vor 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße entwendet. Der dunkelhäutige Mann hatte zunächst vorgegeben, eine Jeans kaufen zu wollen und auch zwei Hosen anprobiert. Während die Verkäuferin gerade bei einer Kundin kassierte, gab der mutmaßliche Täter die Hosen zurück. Als die Beschäftigte ein Größenordnungsschild auf dem Boden sah, wollte sie in den Rucksack des Mannes sehen, was dieser jedoch ablehnte und den Laden verließ. Bei der Überprüfung der Ware stellte die Geschädigte fest, dass eine Lederjacke fehlte. Von dem Tatverdächtigen liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Schwarzafrikaner, 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank, kurze schwarze Haare, Er trug ein weißes Nike-T-Shirt sowie eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Seitenstreifen, die bis unter das Knie hochgekrempelt war. Der Mann, der einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Umhängetasche mit sich führte, soll am rechten Unterschenkel ein Tattoo tragen.

Leutkirch

Alkoholisierte Jugendliche

Nachdem eine Zeugin mitgeteilt hatte, dass zwei Jugendliche im Schleifweg Verkehrszeichen entwendet haben, traf eine Streifenwagenbesatzung auf zwei 16-jährige Mädchen, die auf einer Bank an der Echach saßen und Bier sowie Caipirinha tranken. Während eine der Jugendlichen nur ganz leicht alkoholisiert war, ergab der Alkoholtest bei ihrer Begleiterin über 2,4 Promille. Das betrunkene Mädchen wurde später einer Familienangehörigen übergeben. Wie die Jugendlichen einräumten, hatten sie die Verkehrszeichen von einer Baustelle mitgenommen und gegenüber ihrer Sitzbank achtlos zwischen die Bäume gestellt.

Leutkirch

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Polizeistreife bei einem 64-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 01.20 Uhr im Stadtgebiet anhielten und überprüften. Nach einem positiven Alkoholtest, der 0,86 Promille ergab, untersagten die Beamten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Er hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten und einem Bußgeld zu rechnen.

Aichstetten

Arbeitsunfall

Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes musste ein 31-jähriger Arbeiter am Montagvormitttag gegen 10.45 Uhr nach einem Sturz von einem Gerüst im Forellenweg vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte sich eines der Trittbretter, das unsachgemäß ohne Absturzsicherung angebracht worden war, gelöst. Wegen des losen Brettes stürzte der 31-Jährige etwa fünf Meter in die Tiefe. Der Verletzte war zwar ansprechbar, klagte aber über starke Schmerzen in den Beinen.

