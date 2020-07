Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit endet in polizeilichem Gewahrsam

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 26 und 43 Jahre alten Männern kam es am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Schreienöschstraße. Die beiden stark alkoholisierten Kontrahenten waren im Streit um eine Frau aneinandergeraten, hierbei habe der Ältere dem Jüngeren dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und, als dieser am Boden lag, mit den Füßen auf ihn eingetreten. Dadurch wurde der 26-Jährige leicht verletzt und sein T-Shirt beschädigt. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde der 43-Jährige, dessen Atemalkoholtest einen Wert von etwa 2,2 Promille ergab, den Beamten gegenüber zusehends aggressiver, beleidigte diese schließlich mit Worten und Gesten und wollte die Örtlichkeit verlassen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Hiergegen wehrte sich der Mann heftig und verletzte zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung wurde dem 43-Jährigen in einem Krankenhaus zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Anschließend musste er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen, um weitere Störungen durch ihn zu verhindern. Gegen ihn wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und anderem ermittelt.

Friedrichshafen

Einbruch

Ein unbekannter Täter stieg am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Lehrsaal der Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm in der Steinbeisstraße ein. Er nutzte ein Erdgeschossfenster zum Betreten des Raums und entwendete daraus zwei Laptops (Lenovo V320-17 sowie HP ProBook 470 G5) sowie einen Beamer (Acer P7500). Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten und nicht unerheblichen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Barbarossastraße. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit prallte ein 24-jähriger Pkw-Lenker wuchtig gegen das Fahrzeugheck des Wagens eines 42-Jährigen, der an einer Ampel angehalten hatte und wartete. Hierdurch wurde der mutmaßliche Unfallverursacher leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, die ebenfalls alarmiert wurde, fing auslaufende Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz am Unfallort sicher. Das Fahrzeug des 24-Jährigen wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Wie sich im Laufe der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, ist der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weswegen gegen ihn nun auch strafrechtlich ermittelt wird.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 8 und 20 Uhr einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellten Ford Transit. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro im Bereich des rechten vorderen Kotflügels und der vorderen rechten Türe. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mutmaßlich ist das Verursacherfahrzeug schwarz lackiert. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Montag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17 Uhr Verkehrskontrollen in der Äußeren Ailinger Straße, Höhe Kornblumenstraße, durch. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 63 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften festgestellt und gebührenpflichtig geahndet. Im Einzelnen wurden fünf Verkehrsteilnehmer beim Telefonieren während der Fahrt festgestellt, 40 Personen waren nicht angeschnallt. Zusätzlich wurden 15 Radfahrer beanstandet, die verbotswidrig auf dem Gehweg fuhren, ein Fahrradfahrer telefonierte während der Fahrt mit dem Handy. Ein Fahrzeugführer, der sich auf einer Probefahrt befand und ein rotes Kennzeichen am Wagen führte, konnte das mitzuführende Fahrtenbuch nicht vorlegen. Ein E-Scooter-Fahrer gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige, da er für sein Gefährt keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte.

Friedrichshafen-Fischbach

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 31-jähriger Mann am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Straße "Steinäcker" zu. Der Verunfallte war auf dem Dach eines Zweifamilienhauses mit Reinigungsarbeiten an den Dachziegeln beschäftigt und führte diese nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ohne jede Sicherung aus. Hierbei verlor er den Halt, stürzte über die Dachkante aus einer Höhe von etwa 3,5 Metern ab und fiel auf den Rasen. Er zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Langenargen

Feuerwehreinsatz

Am Montagmittag kurz vor 13 Uhr kam es in der Straße "Am Rosenstock" zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein 90-jähriger Mann schaute fern, als der direkt über dem Gerät angebrachte Rauchmelder plötzlich anschlug und der Geschädigte daraufhin auch Flammen im Inneren des Geräts feststellte. Geistesgegenwärtig trennte der Mann den Fernseher vom Strom und zog ihn ins Freie. Außerdem verständigte er vorsorglich die Feuerwehr, die jedoch nicht mehr tätig werden musste. Durch das umsichtige Handeln des 90-Jährigen konnte so größerer Schaden verhindert werden.

Tettnang

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Weil er eigenen Angaben zufolge kurz eingeschlafen war, verursachte am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 55-jähriger Pkw-Lenker auf der B 467 in Höhe Tettnang-Schäferhof einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr die Strecke von Langenargen kommend in Richtung Meckenbeuren und kam Zeugenangaben zufolge am Ende einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur und dann nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr der Wagen noch etwa 150 Meter im Grünstreifen, bevor er schließlich zum Stehen kam. Der Unfallverursacher sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Da das Fahrzeug nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt kamen dem 55-Jährigen zwei Fahrzeuge entgegen, die bis zum Stillstand abbremsen mussten, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Deshalb wird von der Polizei nun gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Während der Fahrer des hinteren Wagens sich bereits gemeldet hat, suchen die Beamten noch die Insassen des vorderen Fahrzeugs, eventuell eines grünen oder grauen Citroen Berlingo oder Renault Rapid, als Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Unter Alkoholeinwirkung stand eine 53-jährige Pkw-Lenkerin, die von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am späten Montagabend im Oberriedweg kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Frau entsprechende Verdachtsmomente fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Die exakte Bestimmung des Alkoholgehalts in der daraufhin bei der Frau im Krankenhaus entnommenen Blutprobe wird nun darüber entscheiden, ob die 53-Jährige sich wegen einer Ordnungswidrigkeit oder wegen einer Straftat verantworten muss.

Überlingen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend zwei an der L 200 aufgestellte Werbebanner für eine Demonstration in Salem vom vergangenen Samstag, indem sie Teile der Banner herausschnitten und die Befestigungsstange zerbrachen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Tel. 07551/804-0.

Uhldingen-Mühlhofen

Schlange gerettet

Am Montagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr stellte eine 46-jährige Frau in einer Steinmauer vor ihrer Wohnung in der Linzgaustraße eine etwa 60 cm lange Schlange fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort auf eine junge Ringelnatter, die es sich offenbar auf den warmen Steinen in der Sonne gemütlich gemacht hatte. Da die Wohnungsinhaberin an einer Schlangenphobie leidet, fingen die Polizeibeamten das Tier ein und siedelten es am Ortsrand von Uhldingen in ein Gebüsch um.

Owingen-Billafingen

Verkehrsunfall

Möglicherweise aufgrund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung verursachte am Montagmittag kurz nach 12 Uhr ein 66-jähriger Pkw-Lenker in der Kirchstraße vor dem Rathaus in Billafingen einen Verkehrsunfall. Der Mann kam ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Blumenrabatte und prallte gegen das Geländer des Rathauses. Ein hölzerner Pflanzkübel fiel dadurch in den angrenzenden Bach und wurde zerstört. Hierdurch entstand ein Fremdschaden von etwa 1.000 Euro, die Beschädigungen am Fahrzeug des Unfallverursachers dürften sich auf etwa 6.000 Euro belaufen. Verletzt wurde zum Glück niemand, der 66-Jährige wurde jedoch aufgrund der unklaren Symptomatik vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Um zu klären, ob eventuell eine Beeinflussung durch Medikamente mitursächlich für den Unfall gewesen sein könnte und der Verursacher möglicherweise aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zunächst sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

