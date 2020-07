Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Mögliches Raubdelikt

Von drei unbekannten Personen angegriffen und mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert wurde eigenen Angaben zufolge eine 29-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr im Riedlewald. Der mit knapp 2 Promille erheblich alkoholisierte Geschädigte habe an einem Waldweg in Richtung ZF-Arena auf einer Parkbank gesessen, als das Trio ihn angesprochen, unvermittelt geschlagen und nach Geld gefragt hätte. Nachdem der 29-Jährige entgegnete, kein Bargeld mitzuführen, hätten die drei von ihm abgelassen und sich entfernt. Durch einen Bekannten wurde der Mann später mit Verletzungen im Gesicht und an den Ellbogen auf der Parkbank aufgefunden und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr zerstach ein bislang Unbekannter vermutlich mit einem Messer den rechten Vorderreifen eines in der Platanenstraße ordnungsgemäß geparkten weißen Audi. Durch den dadurch verursachten Knall wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam und konnte einen Mann beobachten, der vom Tatort flüchtete, in einen schwarzen Kombi einstieg und davonfuhr. Der Unbekannte war etwa 175 bis 180 cm groß, hatte hochgestyltes schwarzes Haar und trug zur Tatzeit ein weißes Tanktop, eine kurze Hose und eine Brusttasche. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in der Lindauer Straße begangen wurde. Den Angaben einer 26-jährigen Fahrradfahrerin zufolge habe diese ihr Fahrrad über einen Fußgängerüberweg geschoben, als sie von einem stadtauswärts fahrenden Pkw leicht angefahren wurde. Nach der Kollision, bei der sich die 26-Jährige am Lenker ihres Fahrrads leicht verletzte, habe der unbekannte Fahrzeuglenker in einer ausländischen Sprache etwas aus dem Fenster gerufen und sei schließlich in Richtung Friedrichshafen-Ost weitergefahren. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Unbekannten, der in einem schwarzen Volvo V70 mit mutmaßlich niederländischem Kennzeichen und einer darin enthaltenen Ziffernfolge 44-66 unterwegs war. Außerdem war am Heck des Fahrzeugs ein Fahrradträger mit mindestens zwei aufgeladenen Rädern angebracht. Nach Angaben der Geschädigten waren noch mindestens zwei weitere Zeugen vor Ort, die den Unfall mitbekommen haben dürften, jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei weitergegangen sind. Diese beiden Zeugen sowie Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mutmaßlich betrunken mit dem Motorroller gestürzt

Mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 54-jähriger Motorrollerfahrer, der am frühen Sonntagmorgen in der Straße "An der Steige" stürzte. Kurz nach dem Unfall kam eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen zufällig am Unfallort vorbei. Den Beamten gegenüber gab der Rollerfahrer an, auf Laub am Fahrbahnrand ausgerutscht zu sein, bei dem Mann wurden jedoch deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt. Da ein Atemalkoholtest von dem 54-Jährigen nicht korrekt durchgeführt wurde, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus an, um hier Klarheit zu schaffen. Je nach Ergebnis wird gegen den Mann weiter ermittelt.

Friedrichshafen-Fischbach

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der B 31 zu. Eine 19-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der B 31 in die Steinäckerstraße abbiegen und nahm die Einfahrt zu spät wahr, sodass sie eine Vollbremsung einleitete, um diese nicht zu verpassen. Diese bemerkte der nachfolgende Zweiradlenker zu spät und prallte auf das Heck des Pkw. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der 57-Jährige leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro.

Meckenbeuren

Mit Steinen beworfen

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Pfänderweg. Ein 52-jähriger Mann suchte Familienangehörige auf und geriet mit diesen zunächst verbal in Streit. Nachdem er mehrfach Beleidigungen gegen die auf einem Balkon stehenden Personen ausgesprochen hatte, fing er an, diese mit etwa faustgroßen Steinen zu bewerfen. Hierbei beschädigte er Teile der Balkonverkleidung und einen Rollladen, eine Frau wurde von einem mit großer Wucht geworfenen Stein nur knapp verfehlt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung verließ der 52-Jährige die Örtlichkeit mit seinem Fahrrad, er konnte in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen ihn unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Meckenbeuren-Brochenzell

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 36-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Sonntagabend in Brochenzell kontrolliert werden sollte. Beim Erkennen der polizeilichen Kontrollstelle bog der Mann in einen Hofbereich ab und verließ zu Fuß sein Fahrzeug. Als die Beamten dem 36-Jährigen nacheilten und diesen kurze Zeit später ansprachen, reagierte er gespielt überrascht und gab an, nur spazieren zu gehen und mit keinem Fahrzeug gefahren zu sein. Nach entsprechendem Tatvorhalt versuchte der Mann fußläufig zu flüchten, konnte jedoch nach kurzem Sprint eingeholt und von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der Fahrzeugschlüssel konnte nach kurzer Suche in der Nähe des Pkw auf dem Boden liegend festgestellt werden, diesen hatte der Mann offenbar auf seiner Flucht weggeworfen. Den 36-Jährigen, der seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz eines entsprechenden Führerscheins ist, erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Kressbronn-Tunau

Zwei Pkw zerkratzt

Gleich zwei im Bereich eines Feldwegs in Tunau geparkte Fahrzeuge zerkratzte ein unbekannter Täter am Sonntagnachmittag im Zeitraum zwischen 16 und 19.45 Uhr. An einem BMW X3 sowie einem Mitsubishi Space Star wurden auf der Beifahrerseite mehrere tiefe Furchen in den Lack geritzt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen zweifacher Sachbeschädigung an Kfz und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0.

Kressbronn

Streit um Essen

Offenbar unzureichend aufgewärmtes Essen am Strandbadkiosk war der Auslöser für einen Streit zwischen zwei 25 und 46 Jahre alten Frauen am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Nachdem die Jüngere die Speise von der 46-jährigen Angestellten bekommen hatte, sprach sie diese darauf an und bat darum, die aus ihrer Sicht kalte Speise nochmals zu erwärmen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Frauen, in deren Verlauf die 25-Jährige den Teller in die Küche warf und gehen wollte. Um dies zu verhindern, hielt die Angestellte sie am Arm fest und verletzte sie dabei leicht. Daraufhin beleidigte die Jüngere die Ältere und verließ den Kioskbereich. Nachdem der Bademeister über den Vorfall informiert worden war, sprach er der 25-Jährigen ein Hausverbot aus und verwies sie des Geländes. Auch er wurde daraufhin von der Frau beleidigt. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall gegen die 25-Jährige wegen Beleidigung und gegen die 46-Jährige wegen Körperverletzung.

Überlingen

Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 61-jährige Fahrradfahrerin, die am frühen Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Mühlenstraße ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad stürzte. Der Vorgang wurde von einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung beobachtet, die im Rahmen der folgenden Hilfeleistung auch starken Alkoholgeruch bei der Frau wahrnahm. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Radlerin einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Frau, die sich bei dem Sturz leicht verletzte, wurde nach Behandlung ihrer Wunden im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Sie gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Frickingen

Verkehrsunfall

Drei Verletzte und zwei völlig deformierte Pkw forderte ein Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der K 7768 zwischen Altheim und Frickingen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge wollte eine 84-jährige Pkw-Lenkerin, die von Altheim in Richtung Frickingen fuhr, nach links in Richtung Friedhof abbiegen. Hierbei übersah sie den Pkw eines entgegenkommenden und vorrangberechtigten 28-jährigen Mannes und kollidierte frontal mit diesem. Hierdurch wurden sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin als auch der 28-Jährige sowie ein in dessen Fahrzeugheck mitfahrender 59-jähriger Rollstuhlfahrer verletzt. Die 84-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber, die beiden anderen Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Frickingen, die ebenfalls zum Einsatzort alarmiert worden war, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz am Unfallort sicher. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße zeitweilig voll gesperrt werden.

Owingen

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 33-jähriger Quad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der K 7788 zwischen Taisersdorf und Owingen zu. Der Mann befuhr die Strecke von Taisersdorf kommend in Richtung Owingen und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier stürzte er von seinem Gefährt und zog sich diverse Prellungen zu. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Owingen

Verkehrsunfall

Erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Klöberkreuzung. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker musste an der Stoppstelle der Kreuzung verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine nachfolgende 44-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr wuchtig auf. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. Ob durch den Unfall auch Personen verletzt wurden, bedarf noch der Abklärung.

Uhldingen-Mühlhofen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 52-jährige Pkw-Lenkerin, die Zeugen am Sonntagabend aufgefallen war, wie sie rückwärts in einen Pkw-Stellplatz vor einem Wohnhaus einfuhr und dabei gegen eine abgestellte Mülltonne prallte. Nachdem die Frau anfing, die Mülltonnen auf die Stellflächen des Nachbarhauses zu stellen, wollten zwei Anwohnerinnen sie daran hindern, wobei es zu einem Wortgefecht zwischen den Beteiligten kam. Hier fiel den beiden Frauen bereits die starke Alkoholisierung der 52-Jährigen auf. Die Betrunkene kippte schließlich die Mülltonnen einfach um, sodass sich der gesamte Inhalt auf der Straße verteilte, und verschwand in einer Wohnung. Hier konnte sie einige Zeit später durch die alarmierte Polizeistreife des Polizeireviers Überlingen angetroffen werden. Ein bei der 52-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Auch wenn die Frau abstritt, mit einem Pkw gefahren zu sein, wurden ihr nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt zwei Blutproben in einem Krankenhaus entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Meersburg

Fremder Mann im Schlafzimmer

Einen gehörigen Schrecken bekam eine 55-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen in einer Ferienwohnung in der Unteruhldinger Straße. Die Frau wachte auf und hörte Schritte in ihrem Schlafzimmer. Schließlich stellte sie einen fremden Mann neben ihrem Bett fest, der einen Schlüssel in der Hand hielt und auf Ansprache etwas von "falsche Wohnung" sprach. Auf Frage, wie er in die Wohnung hereingekommen sei, deutete der Fremde auf die geöffnete Balkontüre. Nachdem die 55-Jährige den Unbekannten aus der Wohnung verwiesen und mit Unterstützung einer Freundin alle Türen verschlossen hatte, stellte sie fest, dass der Mann offenbar einen Schlüsselbund und eine Zigarettenschachtel entwendet hatte. Nach Verständigung der Polizei konnte diese im Rahmen der Fahndung einen 21-jährigen Mann in der Nähe antreffen, auf den die Personenbeschreibung passte. Im Verlauf der folgenden Überprüfung fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen den Schlüssel der Ferienwohnung sowie weitere persönliche Gegenstände der 55-Jährigen auf. Gegen den Mann wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt.

