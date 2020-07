Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Seniorin gefunden

Nach einer Seniorin, die am gestrigen Sonntagabend kurzzeitig aus einem Pflegeheim vermisst wurde, fahndeten Polizeibeamte in der Sigmaringer Innenstadt mit mehreren Streifenwagen. Die demente 85-Jährige verließ gegen 17.30 Uhr zu Fuß das Pflegeheim mit unbekanntem Ziel. Im Rahmen der Suche fanden Polizeibeamte die Vermisste wohlbehalten in einer Eisdiele. Sie wurde zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht.

Sigmaringen

Vandalen ziehen durch Schwabstraße

Umgeworfene große Blumentöpfe, verwüstete Blumenrabatten und zerrissene Bücher hinterließ eine Gruppe Jugendlicher, die am frühen Sonntagmorgen durch die Schwabstraße zog. In der Zeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr verursachte die Gruppe durch diese sinnfreie Aktion einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/ 1040 zu melden.

Scheer

Radfahrer zusammengestoßen

An der Kreuzung der Hipfelsberger Straße mit der Straße "Aufgehende" sind am Sonntagmorgen zwei Radfahrer ineinander gefahren. Das radelnde Paar erschrak sich über zwei Mopedfahrer, die kurz nach 10 Uhr die Straße "Aufgehende" herunterfuhren. In der Folge lenkten sie ihre Räder gegeneinander und fielen im Anschluss zu Boden. Die beiden Radler im Alter von 80 und 82 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle medizinisch versorgt.

Sauldorf

Storch kollidiert mit Pkw

Nicht überlebt hat ein Storch einen Zusammenstoß mit einem Pkw am Samstagmorgen kurz nach 11 Uhr auf der B313 bei Krumbach. Das Tier flog von einer Wiese neben der Straße auf, als eine 63 Jahre alte Fiat-Fahrerin von der Bundesstraße auf die Kreisstraße nach Unterschwandorf abbog. An dem Pkw entstand durch die Kollision ein Schaden von etwa 400 Euro.

Herbertingen

Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den eine Polizeistreife des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend um kurz vor 23 Uhr in Mieterkingen in der Straße Kirchberg kontrollierte. Aufgrund von Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung bei dem 43 Jahre alten Fiat-Fahrer führten die Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Damit endete die Fahrt für den 43-Jährigen. Seinen Wagen musste er an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein händigte der Fiat-Fahrer den Beamten freiwillig aus.

Walbertsweiler

Motorradfahrer übersehen

Leicht verletzt wurde am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ein Motorradfahrer, der auf der Landstraße von Walberstweiler nach Meßkirch mit einem Pkw zusammenstieß. Die 32-jährige Pkw-Lenkerin kam aus der Haidengasse und wollte die Landstraße queren. Dabei übersah sie den 24-jährigen Zweiradlenker und nahm ihm die Vorfahrt. Dieser stürzte in der Folge. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Motorrad, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Citroen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Streit führt zu Handgreiflichkeiten

Der Streit eines Paares hat am frühen Sonntagmorgen zum Einsatz der Polizei in der Störckstraße geführt. Eine 28 Jahre alter Mann und seine Lebensgefährtin gerieten derart aneinander, dass beide aufeinander losgingen und den jeweils anderen leicht verletzten. Sie kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Das Polizeirevier Bad Saulgau führt nun gegen die Streithähne Ermittlungsverfahren.

