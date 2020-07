Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fahrradfahrerin gestürzt - schwer verletzt

Am sehr späten Samstagabend kurz nach 23:00 Uhr verletzte sich eine 63-jährige Frau aus dem Kreis Ravensburg bei einem Sturz mit ihrem E-Bike schwer. Sie kam alleinbeteiligt in einer Gefällstrecke auf der Kreisstraße zwischen Wolfartsweiler und Bolstern zu Fall. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Es wurde kein Schutzhelm getragen.

Illmensee

Suche nach vermisster Frau endet glücklich

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde eine 82-jährige Dame aus einem Illmenseer Teilort als vermisst gemeldet. Von dort war sie seit ca. zwei Stunden abgängig. Erste Suchmaßnahmen von Angehörigen und Bekannten in der Umgebung verliefen ergebnislos, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Dame könne zu Fuß längere Strecken zurücklegen, sei aber dement. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, Polizeihubschrauber und zwei Mantrailer-Hunden der DRK-Rettungshundestaffel Sigmaringen verliefen in der Nacht zunächst ergebnislos. Bei Tageslicht wurde die Suche wiederaufgenommen, als eine Verkehrsteilnehmerin kurz vor 09:30 Uhr eine verwirrte Fußgängerin bei Ostrach-Ochsenbach meldete. Eine Polizeistreife stellte fest, dass es sich dabei um die Vermisste handelte. Die Frau befand sich ca. 4,5 km Luftlinie von zu Hause entfernt. Sie war soweit wohlauf, wurde den Angehörigen übergeben und von einem Arzt untersucht.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Notfallseelsorge und Polizei wurden am Samstagabend gegen 18:45 Uhr nach Krauchenwies auf die B311/Hauptstraße entsandt. Dort wurde eine Frontalkollision zwischen zwei PKW mit einer eingeklemmten Person gemeldet. Eine 28-jährige Frau aus Konstanz wollte mit ihrem Renault aus der Hauptstraße auf die B311 einbiegen und übersah dabei eine bevorrechtigte 72-jährige VW-Fahrerin aus dem Zollernalbkreis. Die Unfallverursacherin konnte sich letztlich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Es kam während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

