Friedrichshafen

Autofahrer fährt Schlangenlinien, Führerschein weg.

Ein Zeuge meldete der Polizei ein auffallend Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug im Bereich Kressbronn am Samstagabend gegen 21:00 Uhr. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen fanden das Fahrzeug im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in Kressbronn. Der 42-jährige Fahrer hatte bei einem Alcotest über 2 Promille, weshalb eine Ärztin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Fahrers aus einer Gemeinde im Bodenseekreis wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Überlingen

Von Pferd gestürzt und schwer verletzt

Ein 67-jähriger Reiter (Tourist) aus Rheinland-Pfalz, ritt mit seinem Pferd auf einem Feldweg in der Nähe von Überlingen-Nesselwangen in Richtung ÜB-Hödingen am 04.07.2020 gegen 18:50 Uhr. Der Reiter führte das Pferd seiner Lebensgefährtin mit, welche aber nicht mit ihm unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Reiter kurz nach Nesselwangen zu Sturz. Er trug keinen Helm und zog sich schwere Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule zu. Eine zufällig vorbeikommende Joggerin sah den Verunglückten und meldete dies der Rettungsleitstelle. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo sein Zustand durch eine Notoperation stabilisiert werden konnte. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Pferde wurden durch die Hofbesitzerin, wo der Reiter die Pferde untergestellt hatte, wieder eingefangen.

