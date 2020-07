PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Argenbühl

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 74-jähriger PKW-Lenker missachtete die Vorfahrt eines bevorrechtigten 28-jährigen Motorradfahrers. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 03.07.2020, gegen 17:40 Uhr. Der Unfallverursacher befuhr die K 8044 aus Richtung Siggen kommend und bog auf die übergeordnete L265 zwischen Christazhofen und Neutrauchburg ein. Dabei prallte das Motorrad gegen den PKW. Der Motorradfahrer wurde abgeworfen, kam ca. 20 Meter weiter im Straßengraben zum Liegen und wurde schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die Straße war bis gegen 20:30 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt.

Kißlegg

Getunter Roller gestoppt

Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg kontrollierten einen 18-jährigen Rollerfahrer in Kißlegg am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr. Es wurde festgestellt, dass der Roller getunt war und statt der zulässigen 25 km/h ca. 75 km/h fuhr. Der Fahrer müsste hierfür die Fahrerlaubnisklasse A1 besitzen, hatte jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheinigung. Die Verkehrspolizei ermittelt nun u. a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Ravensburg

Polizeibeamte bei Ingewahrsamnahme angegriffen

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr mussten Polizeibeamte des Reviers Ravensburg einen stark alkoholisierten 32-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte zuvor mehrfach über Notruf Suizid angedroht. Im Zuge der Fahndung konnte dieser von den Einsatzkräften am Ravensburger Holzmarkt aufgegriffen werden. Der Mann trat plötzlich mit dem Fuß nach einem der eingesetzten Polizeibeamten, verfehlte ihn jedoch glücklicherweise. Bei der Festnahme versuchte sich der Mann loszureißen und sperrte sich mit aller Kraft gegen die Festnahme. Auch beleidigte er die Polizisten mit allerlei Kraftausdrücken. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der Mann kam in ein psychiatrisches Krankenhaus und muss sich nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ravensburg

Körperverletzung Grüner-Turm-Straße

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befand sich ein 72-jähriger Ravensburger in der Grüner-Turm-Straße in einem Einkaufsmarkt. Als er diesen verließ, stand in der Fußgängerzone vor dem Markt ein Fahrzeug mit laufendem Motor. Der Senior fotografierte dies. Daraufhin stieg die 41-jährige Fahrerin aus und schlug dem Mann mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mann wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die 41-jährige Frau aus dem Bodenseekreis.

Wangen i. A.

Unfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen

Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall auf der B32 bei Bodnegg am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr. Als der 27-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW Toyota in Richtung Kammersteig abbiegen wollte, übersah dieser den entgegenkommenden Skoda einer 70-jährigen Frau, kollidierte frontal mit diesem und in der Folge mit einem weiteren Ford eines 68-jährigen Mannes. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Toyota und der Skoda mussten durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entfernt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen bis gegen 18.00 Uhr.

Bodnegg

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Das Polizeirevier Wangen sucht einen bislang unbekannten Mann, der am Samstagabend gegen 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Birkenstraße in Bodnegg einen Unfall verursacht hat. Laut Zeugenanagaben war der Mann zunächst im Markt und sei offensichtlich alkoholisiert gewesen. Beim Ausparken habe der Mann mit seinem VW Golf einen geparkten Mitsubishi angefahren. Dabei entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Der Mann wurde von Zeugen zwar angesprochen, machte aber keinerlei Anstalten sich um den Schaden zu kümmern, sondern fuhr davon. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 50 - 60 Jahre, graue Jeans, schwarzes Oberteil, kräftige Figur und dunkle Haare. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt weitere Zeugenhinweise unter 07522/9840 entgegen.

Amtzell

Schlägerei in Asylbewerberunterkunft

Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umliegender Reviere in ein Asylbewerberwohnheim in Amtzell ausrücken. Dort wurde eine größere Schlägerei am Sonntag gegen 01:20 Uhr gemeldet. Nach jetzigen Erkenntnisstand kam es zunächst zwischen einem 26-jährigen Iraner und einem 34-jährigen Syrer zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf in eine Handgreiflichkeit zwischen ca. 10 Personen ausartete. Die einschreitenden Polizeibeamten trennten zunächst die Beteiligten voneinander und beendeten die Schlägerei. Es wurde festgestellt, dass der o. g. Iraner dem o. g. Syrer mit einem Stein auf den Kopf schlug, wodurch dieser sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zuzog. Der Syrer rastete in der Folge aus und war nicht mehr zu beruhigen. Er musste mit Polizeibegleitung und einem Rettungswagen in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht und anschließend in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert werden. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Iraner und andere.

Leutkirch

Betrunken mit Auto gegen Haus geprallt

Am Samstag gegen 23:15 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Wangener Straße gemeldet. Beamte des Polizeireviers Leutkirch stellten fest, dass ein 21-jähriger aus dem Kreis Ravensburg mit seinem VW Golf zunächst gegen einen geparkten Citroen prallte. In der Folge wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein Haus geschoben und das Verursacherfahrzeug kam in der Fahrbahnmitte auf der Seite zum Liegen. Passanten halfen dem Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Da ein Alkotest über 2 Promille ergab, wurde auf Anordnung der Beamten von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Feuerwehr stelle den PKW wieder auf die Räder und beseitigte das Trümmerfeld. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abgeholt werden. Nach vorläufiger Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 10.000 - 15.000 Euro.

Weingarten

Unfallflucht mit Sachschaden

Am 04.07.2020 zwischen 16:00 und 23:15 Uhr wurde in der Malerstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher dürfte beim Rückwärtseinparken mit einem Kleinbus oder Transporter (eventuell auch mit Ladebordwand) den Schaden verursacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

In der Argonnenstraße ereignete sich am 04.07.2020 gegen 19:20 Uhr ein Unfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 43-jährige PKW-Lenker fuhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah er den 23-jährigen Motorradfahrer, welcher noch stark abbremsen konnte, bevor es zum Zusammenstoß kam. Dabei zog sich der 23-jährige Verbrennungen an einem Bein durch den heißen Auspuff zu. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Bad Waldsee

Bei Einsatz wegen Hausfriedensbruch Polizeibeamte beleidigt

Am späten Samstagabend gegen 21:20 Uhr wurde zwei Streifen des Polizeireviers Weingarten wegen Streitigkeiten nach Bad Waldsee in ein Wohnhaus an der Biberacher Straße gerufen. Der 19-jährige wohnsitzlose Tatverdächtige, der ein Hausverbot für die Örtlichkeit hatte, sollte durch die Beamten des Hauses verwiesen werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten als "Nazis" und mit verschiedenen niveaulosen Ausdrücken. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung verantworten.

