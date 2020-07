Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Geparkte Autos beschädigt

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 02.07.2020, 08:30 Uhr bis Freitag, 03.07.2020, 11:30 Uhr wurden zwei Autos in Friedrichshafen mutwillig beschädigt. An einem VW Amarok in der Bismarckstraße wurde Streugut über das Fahrzeug geworfen. Der Sachschaden beträgt hier 1500.- Euro. Im Max-Plank-Weg wurde eine pulverartige Substanz über einen Audi A8 verteilt. Hierdurch wurde der Lack beschädigt. Zeugen, welche in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell