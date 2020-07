PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Hohentengen

Leergut entwendet

In der Nacht von Donnerstag 02.07.2020 auf Freitag 03.07.2020 entwendeten Unbekannte aus einem Getränkehandel in der Birkenstraße in Hohentengen Leergutflaschen im Gesamtwert von ca. 260.- Euro. Um auf das umzäunte Gelände zu gelangen mussten die Unbekannten zunächst den angrenzenden Krebsbach durchlaufen und schnitten anschließend den Maschendrahtzaun durch. Zum Abtransport verwendeten der oder die Täter vermutlich ein dreirädriges Fahrzeug. Zeugen, welche Hinweise in der fraglichen Nacht geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

