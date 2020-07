Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Spendenkasse aus Moschee gestohlen

Zwei Männer haben am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr die Spendenkasse aus der Moschee in der Teuringer Straße gestohlen. Die beiden Männer rissen die an der Wand befestigte Geldkassette herunter und nahmen sie mit. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahls sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Beim ersten Täter soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der weiß gekleidet war. Er trug schwarze Schuhe, einen hellen Mundschutz und eine schwarz-weiße Mütze. Der zweite Täter wird als stämmig beschrieben und war dunkel bis schwarz bekleidet. Er trug eine knielange Hose, eine schwarze Mütze und einen hellen Mundschutz. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter die Spendenkasse beim Verlassen in eine helle Tasche packten, die sie mit sich führten. Wer Hinweise zu den beiden Dieben geben kann, wird gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen im Halsbereich erlitt eine Autofahrerin, die am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr in der Zeppelinstraße in Fischbach an einem Auffahrunfall beteiligt war. Ein hinterherfahrender 47-Jähriger erkannte zu spät, dass der vorrausfahrende Verkehr ins Stocken geriet und fuhr mit seinem Audi auf den vorrausfahrenden Seat auf. Aufgrund der Verletzung musste die 53-Jährige zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Friedrichshafen

Unter Drogen am Steuer

Am Freitag gegen 3.50 Uhr hat ein 23-jähriger VW-Fahrer in der Lindauer Straße sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten, führten sei einen Test durch. Da dieser positiv auf mehrere Betäubungsmittel reagierte, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Mann, dem die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt wurde, hat sich wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Friedrichshafen Ailingen

Beim Ausparken Fußgängerin übersehen

Eine 38-jährige SEAT-Fahrerin hat am Donnerstagvormittag in der Bodenseestraße beim Ausparken von einem Parkplatz eine 70-jährige Fußgängerin übersehen und angefahren. Die ältere Dame, die an einem Rollator ging und kurz zuvor die Straße überquert hatte, stürzte infolge des Zusammenstoßes mit dem Pkw und verletzte sich dabei schwer am Bein. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Tettnang

Alkoholfahrt

Am Donnerstagabend hat ein 52-jähriger der Wangener Straße sein Fahrzeug alkoholisiert gelenkt. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,0 Promille veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kressbronn am Bodensee

Sprinter gesucht

Nachdem ein Radfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Langenargen-Oberdorf und Kressbronn am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr gestürzt ist, sucht die Polizei nun nach einem Sprinterfahrer. Dieser überholte den 13 Jahre alten Radler kurz nach der Unterführung der B31 bei Kochermühle und soll dabei recht schnell und mit zu geringem Seitenabstand vorbeigefahren sein, weshalb der Junge erschrak, aufs Bankett kam und stürzte. Er zog sich dabei diverse Schürfungen und Prellungen zu. Der Sprinterfahrer bemerkte den Sturz und hielt an, suchte aber dann das Weite, als ihn der 13-Jährige mit entsprechenden Vorwürfen konfrontierte. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach dem Sprinterfahrer, dessen Fahrzeug mit FN-Kennzeichen seitlich ein blaurotes Emblem hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Meckenbeuren

Meckenbeuren

Junger Radler von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer, der am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in der Hauptstraße von einer Autofahrerin übersehen wurde. Der 12-Jährige fuhr auf dem Gehweg, als die Fahrerin eines Hyundai aus einer Hofeinfahrt in die Straße einfahren wollte. Sie kollidierte dabei mit dem Hinterrad des Jungen, der daraufhin stürzte. Ohne anzuhalten, fuhr die 71 Jahre alte Verursacherin davon. Sie konnte jedoch aufgrund Zeugen rasch ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro.

Tettnang

Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr hat ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer am Kreisverkehr in der Seestraße / Loretostraße, aus Fahrtrichtung Bürgermoos kommend, einen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem eine 52-jährige Nissan-Fahrerin am Kreisel verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der Autofahrer infolge Unachtsamkeit auf den Nissan auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin der Pkw-Lenkerin leicht verletzt. Auf die Verständigung eines Rettungsdienstes wurde jedoch ausdrücklich verzichtet. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Überlingen

Alkoholisiert

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Überlingen seine Frau geschlagen und ist alkoholisiert Auto gefahren. Der Mann war mit seiner Frau in Streit geraten, in dessen Verlauf sich beide gegenseitig leicht verletzten. Anschließend verließ der Mann die gemeinsame Wohnung und konnte kurze Zeit später in einer Gaststätte angetroffen werden. Nachdem die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Zudem wurde der 34-Jährige aus der Wohnung verwiesen, sein Wohnungsschlüssel beschlagnahmt und an die Ehefrau übergeben. Ihn erwartet unter anderem ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen / Bonndorf

Betrunkener Radfahrer fährt Schlangenlinien

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend kurz nach 19.45 Uhr anderen Radfahrern aufgefallen, als er auf der K7787 Richtung Bonndorf Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite hinweg fuhr. Ein 45-jähriger und ein 15-jähriger Radfahrer wurden auf den Mann aufmerksam und fuhren ihm hinterher. Nachdem der 61-Jährige bereits mehrfach von den Pedalen abgeglitten war, kam er schließlich auf Höhe der Kreisgrenze zu Fall und schob sein Fahrrad auf der Gegenfahrbahn weiter. Die beiden Zeugen meldeten dies der Polizei und der Mann konnte kurz darauf durch Beamte des Reviers angehalten werden. Ein anschließender Atemalkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Markdorf

E-Roller-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 52-jähriger Fahrer eines E-Rollers ist am Donnerstagnachmittag kurz nach 15.15 Uhr an der Kreuzung Gutenbergstraße / Eisenbahnstraße alleinbeteiligt gestürzt. Trotz langsamer Fahrt verlor der Mann beim Abbiegevorgang in die Gutenbergstraße die Kontrolle über den E-Roller und stürzte. Durch den Unfall erlitt er mehrere Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Kopf und musste zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Überlingen

Longboardfahrer kollidiert mit Radfahrerin

Zum Zusammenstoß zwischen einem 52-jährigen Longboardfahrer und einer 66-jährigen Pedelecfahrerin kam es am späten Donnerstagnachmittag um 17.10 Uhr. Der 52-Jährige fuhr auf dem Fahrradweg rechts neben der B31 in Richtung Sipplingen. Als er von hinten das Klingeln eines Fahrrads vernahm, lenkte er nach rechts um dieses durchzulassen. Nachdem ihn ein Radfahrer überholt hatte und er mit keinem weiteren rechnete, stieg der Mann nach links von seinem Longboard ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 66-Jährigen, die von ihrem Pedelec stürzte und sich dabei leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

