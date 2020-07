Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen zu einer Unfallflucht, die am Donnerstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland begangen wurde. Der Lenker eines dunklen Audi A6, älteres Modell, stieß gegen die hintere Stoßstange eines geparkten schwarzen Audi A5 und fuhr im Anschluss davon. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Meßkirch

Pkw stößt mit Bus zusammen

In Leitishofen ist am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Pkw seitlich mit einem Omnibus kollidiert. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Skoda hatte zu spät erkannt, dass in einer sehr engen Kurve eine Vorbeifahrt an dem entgegenkommenden Bus nur durch ein Fahren am rechten Fahrbahnrand möglich war. Der Busfahrer, der die Gefahr rechtzeitig erkannt hatte, brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Trotzdem stieß der Pkw seitlich gegen den Bus und verursachte einen Schaden von 20.000 Euro. Am Skoda entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Sigmaringendorf

Betrunken unterwegs

Ein Autofahrer, der offensichtlich zu viel getrunken hatte, war am frühen Freitagmorgen um kurz vor 3 Uhr auf der Bundestraße 32 zwischen Scheer und Sigmaringendorf unterwegs. Der 43 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer fuhr kurz vor der Ortseinfahrt Sigmaringendorf von der Straße ab ins meterhohe Gras. Besorgten Autofahrern, die anhielten, sagte er, er wolle eine Pause einlegen. Der hinzugerufenen Polizeistreife gegenüber äußerte er, er habe angehalten, um mit den anderen Autofahrern zu reden. Schnell erkannten die Beamten, dass der Mitsubishi-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Die Beamten untersagten dem 43-Jährigen, der sich wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten hat und im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste, die Weiterfahrt.

Mengen

Junge aus misslicher Lage befreit

Ein Erstklässler, der den Ausstieg aus dem Schulbus verpasst hatte, brachten die Beamten vom Polizeiposten Mengen am Donnerstagmittag sicher nach Hause. Der 6-Jährige war in Mengen in den Schulbus eingestiegen und hatte den Ausstieg in Heudorf verpasst. Somit fuhr er mit dem Bus zurück nach Mengen. Schulkameraden fanden den weinenden Jungen an der Bushaltestelle und gingen mit ihm zur Polizei. Die dortigen Beamten fanden durch etwas Ermittlungsarbeit schnell heraus, wo der Junge wohnte und brachten ihn sicher nach Hause zu seinen schon besorgten Eltern.

Bad Saulgau

Vorfahrt genommen

Auf der Umgehung sind am Donnerstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr auf Höhe der Sportschießanlage zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 74 Jahre alte Frau kam aus Richtung Aulendorf und wollte an der Einmündung der Waldseer Straße nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines VW Golf, der auf der Umgehungsstraße in Richtung Biberach unterwegs war. An dem VW und dem Renault der Verursacherin entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

