Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemittteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.07.2020 Keine neuen Erkenntnisse in Cold Case Fall

Friedrichshafen (ots)

Mit Hilfe eines Archäologie-Hundes, den es erst seit wenigen Jahren gibt, hat die Kriminalpolizei in den vergangenen Wochen versucht, neue Ermittlungsansätze in einem alten Vermisstenfall zu gewinnen. Der speziell ausgebildete Spürhund, führte die Ermittler zu verschiedenen Stellen, die im Nachhinein, auch mit schwerem Gerät, in Augenschein genommen wurden. Zuletzt waren am Mittwoch und heute Vormittag Arbeiten im Bereich des Buchenbaches im Gange, die von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz mit Personal und technischem Gerät unterstützt wurden. Bei den Maßnahmen, die am Nachmittag zum Abschluss kamen, ist jedoch nichts gefunden worden, was möglicherweise mit dem Cold Case Fall zu tun hat.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell