Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mutmaßlicher Feuerschein entpuppt sich als Täuschung

Zu einem mutmaßlichen Brand in einer Lagerhalle wurden die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, der Rettungsdienst und die Polizei am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr von einem Passanten in die Badstraße gerufen. Vor Ort konnte ein brandähnlicher Geruch wahrgenommen werden, außerdem war in einem Bereich der Halle ein möglicher Feuerschein erkennbar. Daraufhin verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu der Halle. Hier wurde festgestellt, dass das Leuchten vom Rücklicht eines in der Halle geparkten Balkenmähers ausging und dies irrtümlich als Feuerschein fehlinterpretiert wurde. Ein tatsächlicher Brand und auch die Ursache des Brandgeruchs konnte nicht festgestellt werden.

Meßkirch

Körperverletzung

Offensichtlich die Trennung von seiner 15-jährigen Ex-Freundin nicht überwunden hat ein 20-jähriger Heranwachsender, der die junge Frau am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in Meßkirch zu einer Aussprache aufforderte. Vor der Wohnung der 15-Jährigen ging der 20-Jährige die Jugendliche körperlich an, ohrfeigte sie mehrmals und würgte sie. Zuletzt trat er gegen das Bein des Mädchens und ließ schließlich von ihr ab. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Krauchenwies

Geschwindigkeitskontrolle

Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen führten am Mittwoch in der Zeit von 10.30 bis 14.30 Uhr auf der K 8267 zwischen Inzigkofen und Göggingen eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Messstelle beträgt 100 km/h. Insgesamt wurden 440 Fahrzeuge gemessen, von denen 41 zu schnell unterwegs waren, sodass deren Lenker mit einem Bußgeld rechnen müssen. Sechs Betroffene überschritten die Geschwindigkeit so erheblich, dass auf sie zusätzlich ein Fahrverbot zukommt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeug, welches die Kontrolle nach Toleranzabzug mit 144 km/h passierte. Zwei Verkehrsteilnehmer durchfuhren innerhalb weniger Minuten die Messstelle zweimal mit jeweils überhöhter Geschwindigkeit.

Mengen

Abfall unerlaubt entsorgt

Durch einen Angler wurde am Dienstagabend in der Ablach ein Leinenbeutel entdeckt, in dem sich eine komplette Telefonanlage befand. Mutmaßlich wurde diese als Abfall unerlaubt in dem Gewässer entsorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen einer illegalen Müllablagerung. Der Elektroschrott wurde von den Beamten ordnungsgemäß auf dem nächsten Wertstoffhof entsorgt, derartige Abgaben sind übrigens in haushaltsüblichen Mengen für alle Anlieferer kostenfrei.

Bad Saulgau

Mit technisch manipuliertem Roller und unter Drogenbeeinflussung gefahren

Den richtigen Riecher hatte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau, als sie am Mittwochabend gegen 22 Uhr den 16-jährigen Fahrer eines Motorrollers kontrollierte. Wie sich herausstellte, fuhr das Zweirad deutlich schneller als die zulässigen 25 km/h. Nachdem der Jugendliche zunächst leugnete, technische Veränderungen an dem Roller vorgenommen zu haben, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug zur weiteren Überprüfung beschlagnahmt. Schließlich räumte der 16-Jährige ein, durch eine Manipulation eine Leistungssteigerung herbeigeführt zu haben. Dadurch wurde der Roller führerscheinpflichtig, einen solchen besitzt der Jugendliche jedoch nicht. Er gelangt daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Da bei dem 16-Jährigen auch Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt wurden und ein Vortest positiv auf THC reagierte, wurde ihm zusätzlich im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die nun untersucht werden muss. Möglicherweise folgt je nach Ergebnis auch noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Um Hinweise bittet die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr auf dem Viehmarktplatz beging. Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie die Frau, die mit einem mutmaßlich blauen Elektrofahrzeug mit dem Teilkennzeichen BC-K... unterwegs war, beim Einparken einen geparkten Mercedes-Benz streifte und an diesem einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro anrichtete. Danach entfernte sich die Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet nun weitere Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Verursacherfahrzeug geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Arbeitsunfall

Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 29-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf einer Baustelle im Hohrain zu. Der Mann war vermutlich aus Unachtsamkeit etwa dreieinhalb Meter tief in einen Schacht gestürzt und hatte sich dabei nicht unerheblich verletzt. Da er alleine auf der Baustelle war, informierte er per Messenger seine Frau, welche daraufhin Nachbarn mobilisierte. Diese kamen vor Ort, kümmerten sich um den 29-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann kam schließlich mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Pfullendorf

Trapezbleche entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete am Mittwoch in der Zeit zwischen 6 und 19.45 Uhr fünfzehn Trapezbleche, die im Garten eines Anwesens in der Straße "Buchenwasen" gelagert waren. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt, sachdienliche Hinweise zum Täter erbittet der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0.

