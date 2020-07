Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unbekannter missbraucht Frau

Ravensburg (ots)

Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist eine junge Frau in der Nacht zum vergangenen Samstag gegen 02.30 Uhr in der Innenstadt Opfer eines Sexualdelikts geworden. Wie die 19-Jährige anzeigte, war sie in alkoholisiertem Zustand zu Fuß von der Schussenstraße in Richtung Marienplatz gegangen. Als sie die obere Grünanlage an der Stadtmauer durchquerte, sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der sie am Oberarm gepackt und zur Stadtmauer gezogen habe. Dort habe ihr der Täter mit einer Hand den Mund zugehalten und mit der anderen Hand sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Als es ihr gelungen sei, laut zu schreien, habe der Unbekannte von ihr abgelassen und sei geflüchtet. Das Opfer verständigte daraufhin zwei Freunde, die sie nach Hause begleiteten. Der Polizei liegt vom Täter folgende Beschreibung vor: 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine lange Hose. Personen, denen im dortigen Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Tel. 0751/803-0, in Verbindung zu setzen.

