Ravensburg

Falsches Gewinnversprechen

Gerade noch einmal konnte ein Vermögensschaden von einem 87-Jährigen abgewendet werden, der am Dienstagvormittag von einem Betrüger angerufen worden war. Dieser hatte dem betagten Mann mitgeteilt, dass er 38.000 Euro gewonnen habe. Um diese ausgezahlt zu bekommen, müsse er 10 Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro kaufen. Als der 87-Jährige daraufhin in einem Einkaufsmarkt die Gutscheine mit seiner EC-Karte besorgen wollte, wurde der Filialleiter auf den Mann aufmerksam und informierte die Polizei.

Ravensburg

Alkoholisierter Mann zeigt Polizeibeamten den Mittelfinger

Wegen Beleidigung zeigte eine Streifenwagenbesatzung einen 23-jährigen alkoholisierten Mann an, der sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr am Bahnhofplatz provokant vor das Polizeifahrzeug stellte und gut sichtbar für die auf der Terrasse einer gegenüberliegenden Gaststätte einen Arm hob und den Beamten den Mittelfinger zeigte. Nach der Feststellung der Personalien des 23-Jährigen erteilten die Polizisten dem jungen Mann einen Platzverweis, dem er aber nur widerwillig nachkam.

Ravensburg

Zeugen halten Tatverdächtigen fest

Wegen sexueller Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 59-Jährigen, der am späten Dienstagabend gegen 22.50 Uhr im Bereich Frauentorplatz aufgefallen ist und von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der Tatverdächtige hatte zunächst eine 16-Jährige angesprochen und diese als Prostituierte beleidigt. Als eine 21-Jährige, die dies beobachtet hatte, den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, beleidigte er nun beide auf die gleiche Art und Weise. Beim Versuch, mit ihrem Handy die Polizei zu verständigen, versetzte der 59-Jährige der 21-Jährigen einen Stoß, wodurch ihr Mobiltelefon zu Boden fiel. Zwei Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen hatten, gelang es jedoch den Tatverdächtigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben.

Ravensburg

Gegen Streifenwagen uriniert

Während die Besatzung eines Streifenwagens am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr am Bahnsteig im Ravensburger Bahnhof auf das Eintreffen eines Zuges wartete, urinierte ein 38-Jähriger auf die Motorhaube des vor dem Bahnhofsgebäude abgestellten Polizeiautos. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte und die Beamten unterrichtete, konnten diese den Tatverdächtigen rasch ausfindig machen. Der 35-Jährige, der die ihm zur Last gelegte Ordnungswidrigkeit einräumte, wurde angezeigt.

Horgenzell

In Wertstoffhof eingedrungen

Am späten Dienstagabend gegen 22.50 Uhr ist ein unbekannter Täter über den Zaun des Wertstoffhofes in Horgenzell gestiegen und hat sich dort vor den Containern mit Elektroschrott aufgehalten. Ob der Unbekannte etwas entwendet hat, konnte bislang nicht geklärt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beim Bauhof beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Altshausen

Betrunkener greift Polizisten an

Erheblich alkoholisiert war ein 55-Jähriger, der am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Weingarten in Altshausen in Gewahrsam genommen werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der in einem Wohncontainer untergebrachte Mann Streit mit Mitbewohnern und die Polizei verständigt, weil er angeblich geschlagen worden sei. Nachdem eine Rettungswagenbesatzung keine Verletzungen bei dem Betrunkenen feststellte, der nicht nur einen Angestellten der Einrichtung, sondern auch die Polizisten bedrohte und beleidigte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt, zumal weitere Störungen des 55-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnten. Während der Fahrt und auf der Dienststelle, wo ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes feststellte, sparte der Tatverdächtige nicht mit weiteren Beleidigungen und versuchte sogar, nach den Beamten zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte der 55-Jährige, dessen Alkoholtest über 3,2 Promille ergab, in der Ausnüchterungszelle. Er hat sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten.

Bad Waldsee

Beim Rückwärtsfahren Radfahrerin touchiert

Leichte Verletzungen erlitt eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Einmündung Steinenberger Straße/Seidenstraße. Ein 52-jähriger Kurierfahrer hatte mit seinem VW Caddy die Steinenberger Straße Richtung Stadtmitte befahren und war nach links in die Seidenstraße eingebogen, um dort sofort zu wenden. Als ihm dies nicht in einem Zug gelang und er quer zur Fahrbahn stand, ließ er sein Fahrzeug zurückrollen. Hierbei übersah er die Radfahrerin, die stadtauswärts fuhr und nach rechts in die Seidenstraße einbog, und touchierte das Vorderrad des Pedelec. Die 71-Jährige, die dadurch zu Fall kam, erlitt Prellungen und Schürfwunden, die jedoch nicht sofort ärztlich versorgt werden mussten.

Bad Waldsee

Wegweiser demoliert

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der über das vergangene Wochenende in Höhe des Gebäudes Robert-Koch-Straße einen städtischen Wegweiser mutwillig umgeknickte. Personen, die zwischen Freitagmittag und Sonntagabend Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu melden.

Bad Waldsee

Nach Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Täter zwischen Montagvormittag, 10.30 Uhr, und Dienstagvormitttag, 11.15 Uhr einen auf dem Bleicheparkplatz abgestellten VW Polo gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, entgegen.

Wangen i.A.

Körperverletzung und Drogenfund

Wegen Körperverletzung hat sich ein 35-Jähriger zu verantworten, der am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Ortsteil von Wangen seiner Ex-Freundin während einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung in deren Wohnung mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und anschließend gewürgt haben soll. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei verließ der Tatverdächtige die Wohnung, kehrte aber später zurück und beschädigte die Haustür der Frau. Als eine Streifenwagenbesatzung den erneuten Sachverhalt aufnahm, entdeckten sie in der Wohnung eine Box mit rund 70 Gramm Marihuana. Ob nur der 35-Jährige oder auch seine Ex-Freundin und deren Mitbewohnerin etwas mit den sichergestellten Drogen zu tun hat, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

