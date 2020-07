Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Streit endet in Handgreiflichkeit

Zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 18 und 20 Jahre alten Heranwachsenden kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr beim Pavillon an der Uferpromenade. Als der Streit zu eskalieren drohte, ging ein 17-Jähriger dazwischen und wollte schlichten. Dieser wurde daraufhin von dem 20-Jährigen mehrmals mit einem Longboard auf die Arme geschlagen, wodurch der 17-Jährige Schürfungen und Prellungen erlitt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Friedrichshafen

Verdacht der Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker hat am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 und 15 Uhr am Colsmanknoten einen Verkehrsunfall verursacht, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Auf der zweispurigen Fahrbahn bogen der Lkw auf der rechten Fahrspur und links daneben ein Pkw nebeneinander von der B 31 kommend in Richtung Colsmanstraße ab. Hierbei kam der Lkw der Aussage des Autofahrers zufolge zu weit nach links und streifte mit dem linken vorderen Fahrzeugeck den hinteren rechten Radlauf des Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge fuhren zunächst ohne anzuhalten weiter, der Autofahrer bemerkte den Schaden erst später an seinem Fahrtziel in Überlingen und informierte dann die Polizei. Möglicherweise hat daher der Lkw-Fahrer den Unfall auch gar nicht bemerkt. Bei dem beteiligten Lkw handelt es sich um einen Sattelzug, dessen Zugmaschine ein grünes Führerhaus und möglicherweise eine Schweizer Zulassung hatte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem beteiligten Sattelzug geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Tettnang

Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr in der Loretostraße. Die Frau befuhr verbotswidrig den Gehweg, als ihr zwei Kinder entgegenkamen. Als sie diesen auswich, streifte sie einen geparkten Pkw und kam zu Fall. Hierdurch zog sich die 75-Jährige schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Langenargen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr einen ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz in der Unteren Seestraße geparkten Daimler-Benz. Danach entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er an dem Wagen im Bereich der Fahrerseite einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht hatte. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07541/701-0.

Überlingen

Mögliches Raubdelikt

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt die Polizei zu einem Vorfall, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Lippertsreuter Straße ereignet hat. Den Angaben des 40-jährigen mutmaßlichen Geschädigten zufolge sei dieser von einem 49-jährigen Bekannten auf der Straße zunächst angesprochen und zur Herausgabe seines Geldbeutels aufgefordert worden. Danach habe der 49-Jährige zugeschlagen und ihn nach seinem Handy und dem Geldbeutel durchsucht. Das Handy habe der Tatverdächtige dann zu Boden geworfen und zerstört und sei schließlich geflüchtet. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen, die genauen Geschehensumstände sind derzeit noch unklar.

Überlingen

Falsches Gewinnversprechen

Insgesamt etwa 15.000 Euro überwies ein 74-jähriger Mann aus Überlingen im Laufe des letzten Jahres in mehreren Transaktionen auf ein ausländisches Bankkonto in dem Glauben, dadurch in den Genuss einer angekündigten Erbschaft zu kommen. Der Geschädigte war im Frühsommer des vergangenen Jahres per Mail von einem angeblichen Rechtsanwalt aus den Vereinigten Staaten kontaktiert worden, der mitteilte, dass dem 74-Jährigen eine Erbschaft von über einer Million US-Dollar zusteht. Zum Erhalt des Geldes müsse er jedoch zunächst anfallende Gebühren überweisen. Unter Aufrechterhaltung dieser Geschichte wurde der Mann somit veranlasst, mehrmals jeweils vierstellige Euro-Beträge zu transferieren. Als er zu Beginn dieser Woche eine weitere Zahlung von über 17.000 Euro veranlassen wollte, wurde das beauftragte Geldinstitut misstrauisch, hinterfragte die Zahlung und informierte schließlich die Polizei. Hier flog der Schwindel auf, die jüngste Transaktion wurde nicht mehr durchgeführt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese perfide, aber weitverbreitete Masche der falschen Gewinnversprechen hin. Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Auch das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg bietet unter dem Titel "Vorsicht Abzocke!" kostenfreie Präventionsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren zum Thema "Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs" an. Die sechzigminütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

Überlingen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag im Zeitraum zwischen 10.30 und 19 Uhr einen vor dem Gebäude Strandweg 2c auf einem Stellplatz geparkten BMW. Mutmaßlich beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen den Wagen und verursachte im Bereich der rechten Hintertür einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizeieinsatz nach Bedrohung

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in der Mühlenstraße. Eine 38-jährige Frau hatte zuvor ihren im gleichen Hausstand lebenden Bruder mit einem Küchenmesser bedroht und angedroht, im etwas anzutun. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort eilte. Den Beamten gelang es, den Bruder sowie die ebenfalls in den Räumlichkeiten anwesende Mutter zeitnah unversehrt aus dem Haus zu bringen und Kontakt mit der 38-Jährigen aufzunehmen, die zu diesem Zeitpunkt das Küchenmesser noch in der Hand hielt. Sie konnte in einem längeren Gespräch dazu überredet werden, das Messer wegzulegen, und schließlich unverletzt in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Die leicht alkoholisierte Frau, die sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde schließlich in einer Fachklinik untergebracht.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Durch eine Zeugin wurde am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines weißen SUV beim rückwärts Rangieren auf dem Parkplatz eines Hotelbetriebs in Maurach mit dem am Heck angebrachten Fahrradträger gegen die rechte Tür eines geparkten Wagens stieß und diese beschädigte. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens war der Fahrer schnell ermittelt, er wird sich nun wegen des Vorwurfs der Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben.

Markdorf

Brandeinsatz

Zeugen meldeten am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr, dass Rauch aus einer privaten Umspannstation in der Spitalstraße dringt. Nach dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt war, konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Mutmaßlich war es zuvor aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchbildung gekommen. Verletzt wurde niemand, ob Sachschaden entstand, ist nicht bekannt.

Markdorf

Verkehrsunfall

Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. An einer Fußgängerampel mussten insgesamt vier Pkw hintereinander anhalten. Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, fuhr der 60-jährige Fahrer des letzten Pkw in der Reihe zuerst los und schob die drei vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander. Hierdurch wurden alle beteiligten Pkw beschädigt, blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Bermatingen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr in der Ahausener Straße. Eine 40-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus der Straße "Am Sportplatz" kommend nach rechts in die Ahauser Straße einbiegen und übersah dabei die von rechts auf dem Fahrradweg herannahende Radlerin. Durch die folgende Kollision stürzte die 20-Jährige und zog sich dabei Verletzungen zu, die sie später selbständig von einem Arzt untersuchen ließ. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro.

