Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schmierereien am Berufsschulzentrum - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen drei Graffitis auf zwei Gebäude des Berufsschulzentrums Friedrichshafen gesprüht. Neben zwei schwarzen Schriftzügen wurde ein Totenkopf mit Stern aufgesprüht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 / 7010, zu informieren.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 17 Uhr in der Friedrichstraße einen 33-jährigen Rollerfahrer angefahren und leicht verletzt. Als der Pkw-Fahrer im dortigen Baustellenbereich einem Lkw-Fahrer das Einfahren in die Friedrichstraße ermöglichen wollte, fuhr er rückwärts und übersah den hinter ihm stehenden Rollerfahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Die Verständigung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Das Polizeirevier Friedrichshafen hat am Montag im Zeitraum von 10 bis 19.30 Uhr im Stadtgebiet von Friedrichshafen mehrere Kontrollstellen eingerichtet und den Straßenverkehr überwacht. Insgesamt mussten 50 Verkehrsteilnehmer angezeigt werden, weil allein 27 von ihnen während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniert und 23 auch den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Am Montag gegen 17 Uhr kam es in der Adelheidstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und zwei Männern im Alter von 20 und 21 Jahren. Nachdem zunächst die beiden jungen Männer in Streit geraten waren und sich gegenseitig schlugen, griff der hinzukommende Jugendliche in das Geschehen ein. Er hielt den 21-Jährigen an den Armen fest, während der 20-Jährige weiter auf seinen Kontrahenten einschlug. Der 20-Jährige musste vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine ärztliche Versorgung des 21-Jährigen war nicht erforderlich. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Überlingen

Verkehrsunfall Sachschaden von rund 6.000 Euro und eine leicht verletzte Unfallverursacherin ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen in der Wiestorstraße. Als ein 52-jähriger Autofahrer an der Bedarfsampelanlage am ZOB einem Linienbus die Einfahrt ermöglichte, erkannte eine 30-jährige Pkw-Lenkerin die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den VW Multivan des Mannes auf. Durch den Aufprall löste der Airbag im Ford Ka der Frau aus, wodurch diese leicht verletzt wurde. Der Fahrer des BMW und die zwei weiteren Insassen blieben unverletzt.

Sipplingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Montagnachmittag in der Straße "Längerach" vor Gebäude Nummer 25 einen ordnungsgemäß geparkten weißen VW Golf am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 8040, entgegen.

Salem

Unliebsamer Gast

Einem 17-Jährigen musste am Montag gegen 19 Uhr im Naturerlebnisbad in der Schloßseeallee aufgrund seines Verhaltens vom Betreiber ein Hausverbot und von den hinzugerufenen Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt werden. Da der Jugendliche sich nicht an die Vorgaben hielt, kurze Zeit später das Gelände erneut betrat und zudem den Betreiber beleidigte, erwarten ihn nun Verfahren wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch.

Meersburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag im Zeitraum von 11 bis 13 Uhr in der Daisendorfer Straße beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen Fahrradträger an einem geparkten Daimler-Benz beschädigt. Der Verursacher hinterließ zwar eine Nachricht mit seiner Handynummer, allerdings ist die Rufnummer nicht vergeben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 8040, zu informieren.

