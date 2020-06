Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Kupferdieb am Werk

Am Wasserreservoir, das auf dem Gewann Stetten steht, haben Unbekannte im Laufe der letzten Woche Kupfer entwendet. Die Diebe stahlen mehrere Laufmeter an einer Dacheindeckung, die einen Wert von mehreren Hundert Euro hatten. Insgesamt entstand am Dach und einem Zaun, der aufgeschnitten wurde, um sich Zutritt zu dem Gelände zu verschaffen, ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Diebesgut und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/ 921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Sigmaringendorf

Bagger beschädigt

Mit Steinen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Scheibe eines Baggers eingeworfen, der auf einem Baustellengelände in der Donaustraße abgestellt war. Der Baufirma, die den Bagger dort verschlossen abgestellt hatte, entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungstand nichts. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Montagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades einen geparkten Opel Meriva angefahren hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher, der nach ersten Erkenntnissen einen schwarzen Pkw gefahren haben dürfte. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter Tel. 07581/ 4820 erbeten.

Ostrach

Mädchen verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Montagabend gegen 19 Uhr schwebte der Rettungshubschrauber über Ostrach. Ein 13 Jahre altes Mädchen rutschte beim Überklettern eines Zaunes in der Altshauser Straße ab und blieb mit der Hand an einem Zaunelement hängen. Sie erlitt dadurch eine großflächige und tiefe Wunde, aufgrund derer sie mittels Hubschrauber schnellstmöglich in eine Klinik gebracht wurde. Der nahegelegene Skaterplatz musste zwecks Landung des Hubschraubers kurzzeitig gesperrt werden.

