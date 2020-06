Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseeekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein amtsbekannter 64-Jähriger hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr in der Seestraße einen Stuhl gegen die Eingangstüre einer Gaststätte geschleudert. An der Türe entstand glücklicherweise nur ein minimaler Kratzer. Da weitere Straftaten oder Ordnungsstörungen nicht ausgeschlossen werden konnten, musste der Mann, dessen Alkoholtest über 3,6 Promille ergab, von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Mittwoch gegen 9.15 Uhr in der Manzeller Straße an einem Fußgängerüberweg einen Fünfjährigen leicht verletzt. Nachdem die Mutter des Kindes sich vergewissert hatte, dass dieses problemlos die Fahrbahn passieren kann, überquerte das Kind mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen. Ein aus Richtung Röntgenstraße einbiegender Fahrzeuglenker übersah jedoch den jungen Verkehrsteilnehmer und touchierte mit seinem Pkw das Vorderrad des Kindes, so dass dieser stürzte, sich jedoch nur leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 / 701-0, zu informieren.

Friedrichshafen - Fischbach

Tatverdächtige flüchten

Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr sind zwei mutmaßlich jugendliche Täter von Mitarbeitern eines Lebensmitteldiscounters in der Stockerholzstraße beim Diebstahl von Spirituosen im Wert von rund 20 Euro ertappt worden. Allerdings gelang es den beiden Jugendlichen auf dem Weg zu den Büros der Mitarbeiter über ein Fenster ins Freie zu gelangen und von dort in Richtung Seemoos zu flüchten. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. circa 14 Jahre alt, 180 cm groß, schlank, blonde Haare. 2. circa 13 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, trug einen schwarzen Rucksack, in dem sich eine weiße Sweat-Jacke befand. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541 / 701-0.

Tettnang

Zwei Polizisten leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag ist ein 22-jähriger Tatverdächtiger in der Kirchstraße von einer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert worden. Dem Mann wird die Unterschlagung mehrerer Gegenstände vorgeworfen. Als er durchsucht werden sollte, leistete er massiv Widerstand und es gelang ihm, zunächst in Richtung des dortigen Schulgeländes zu fliehen, wo er allerdings kurze Zeit später gestellt werden konnte. Trotz des Einsatzes von Pfefferspray setzte der junge Mann seine Flucht fort. Mit Hilfe eines Zeugen, der den Flüchtenden aufhielt, gelang es den Beamten den 22-Jährigen in der Weinstraße vorläufig festzunehmen. Den Tatverdächtigen, der durch seine Gegenwehr zwei Polizisten verletzte, hat sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten. Ferner wird er wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt, da er einen Schlagring mitführte, den er auf seiner Flucht wegwerfen wollte.

Langenargen

Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes angefahren

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 12.45 Uhr in der Oberen Seestraße einem Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes mit seinem Pkw über den Fuß gefahren. Während der 60-Jährige das Durchfahrtsverbot überwachte und dem Autofahrer entsprechende Haltezeichen gab, fuhr dieser zunächst auf ihn zu und in der Folge über seinen Fuß. Ob und wie schwer der Mitarbeiter verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt. Anschließend äußerte sich der Fahrzeuglenker missbilligend über die Aufgabenwahrnehmung des Gemeindevollzugsdienstes. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Überlingen - Zeugen gesucht

Zaun beschädigt

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Wiestorstraße den Holzzaun an der Sternwarte beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804-0, zu informieren.

Überlingen

Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag im Zeitraum von 2 Uhr bis 9 Uhr an einem Gebäude im Carl-Benz-Weg mehrere Gegenstände angezündet und beschädigt. Unter anderen wurde ein Fahrradsattel in Brand gesetzt und versucht, den Inhalt einer Papiertonne anzuzünden, was jedoch misslang. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Personen, die den Unbekannten bei seiner Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtige geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804-0, zu informieren.

Owingen

Pedelec-Fahrerin verletzt

Eine 69-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag in der Friedhofstraße alleinbeteiligt gestürzt. Nachdem sie mit ihrem Vorderrad an einen Bordstein geraten war, verlor sie das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Die verletzte Frau musste vom verständigten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an ihrem Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Meersburg

Verkehrsunfall

Am Sonntagabend wurden ein 31-jähriger Rollerfahrer und seine 30-jährige Beifahrerin in der Mesmerstraße bei einem Unfall leicht verletzt. Nachdem der Vespa-Fahrer in einer Linkskurve mit seinem Seitenständer die Fahrbahn streifte, fiel der Roller um und die Beteiligten stürzten auf die Fahrbahn. Hierbei zogen sie sich leichte Verletzungen zu und wurden vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 500 Euro.

Deggenhausertal

Gleitschirmflieger abgestürzt

Ein 59-jähriger Gleitschirmflieger ist am Sonntagnachmittag an der K 7754 auf einem Wiesengelände zwischen Wittenhofen in Richtung Höchsten nach dem Start aus geringer Höhe auf Grund der Fehlbedienung des Bremsseils abgestürzt und verletzt worden. Der Mann wurde vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

