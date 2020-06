PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.06.2020 Polizeibeamte bei Kontrolle hart attackiert und verletzt

Polizeipräsidium Ravensburg

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 29-Jährigen, der heute am frühen Morgen gegen 04.30 Uhr in der Schussenstraße anlässlich einer Personen- und Fahrzeugkontrolle einen Polizeibeamten mit einem Kniestoß schwer verletzte. Als der 28-jährige Fahrer eines Pkw hupend durch die Straße fuhr, wurde dieser von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und überprüft. Nachdem einer der Polizisten bereits den Führerschein des deutlich alkoholisierten Mannes in der Hand hielt, riss ihm ein bislang unbekannter Täter, der zusammen mit einer etwa zehnköpfigen Personengruppe den Streifenwagen vor einer Gaststätte umringt hatte, das Dokument aus der Hand und rannte damit weg. Bei der Verfolgung durch den Beamten strauchelte der Flüchtende und konnte von dem Polizisten am Boden festgehalten werden. Beim Versuch, den Mann mit Handschließen zu fesseln, erhielt er von dem 29-Jährigen, der auf den Beamten zugelaufen war, unvermittelt einen heftigen Stoß mit dem Knie gegen den Kopf. Obwohl kurzzeitig benommen, gelang es dem Angegriffenen zusammen mit seinem Kollegen, den Beschuldigten sowie einen 25-Jährigen aus der Gruppe, die die Kontrolle verhindern wollte, vorläufig festzunehmen. Der alkoholisierte Fahrer flüchtete währenddessen mit seinem Auto. Dieses konnte zwar kurz darauf an der Halteradresse aufgefunden, der verantwortliche Fahrer dort allerdings nicht angetroffen werden. Die beiden Beamten, deren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten, konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei den beiden Festgenommenen, die unter Alkoholeinfluss standen, die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zur Klärung des Geschehensablaufes und zur Ermittlung der weiteren beteiligten Personen, ist vom Polizeipräsidium Ravensburg eine Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat Ravensburg eingerichtet worden. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat, Tel. 0751/803-0, zu melden.

