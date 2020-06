PP Ravensburg: Pressemitteilungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 64jähriger Radfahrer am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr, als er von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in Fischbach in der Zeppelinstraße kontrolliert wurde. Auf die Aufforderung, mit zur Blutentnahme zu müssen, äußerte der Betrunkene unverblümt, er werde sich gegen jede polizeiliche Maßnahme zur Wehr setzen. Auch das Eintreffen einer zweiten Streife beeindruckte den Mann wenig. Gegen seine Mitnahme zur Blutprobe setzte er sich so massiv zur Wehr, dass er nur mühsam von den Beamten überwältigt werden konnte. Erst nachdem ihm Handschließen angelegt wurden, konnte er in den Streifenwagen gebracht werden. Während des ganzen Vorfalls beleidigte er die Polizisten aufs Unflätigste. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung entgegen.

Friedrichshafen

Die eigene Mutter mit Schreckschusswaffe bedroht

Am Freitagabend kurz vor Mitternacht randalierte ein betrunkener 19jähriger in der elterlichen Wohnung in Friedrichshafen am Anger. Da die Mutter angab, ihr Sohn habe sie mit einer Schusswaffe bedroht und beleidigt, wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifen angefahren. Bei der ersten Kontaktaufnahme durch die Polizeikräfte zeigte sich der junge Mann einsichtig und kooperativ. Die Schreckschusswaffe konnte in ungeladenem Zustand aufgefunden werden. Ebenso eine Cannabispflanze im Zimmer des 19jährigen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

