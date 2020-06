Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Jugendlicher auf Spritztour mit dem Auto der Eltern

Bad Saulgau (ots)

Ein 17jähriger, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde am Freitag in den frühen Abendstunden von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau mit dem Auto seiner Eltern im Siebenkreuzerweg kontrolliert. Aufmerksam wurden die Beamten auf das Fahrzeug, da ein Reifen ohne Luft war. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann das Auto ohne Wissen der Eltern fuhr und zuvor einen Bordstein touchierte, was zu dem Plattfuß führte. Der Jugendliche muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

