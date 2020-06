Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 44-jähriger Mann aus Herbertingen vermisst

Herbertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Seit gestern Nachmittag wird der 44-jährige Andreas Rilli aus Herbertingen vermisst. Der Gesuchte arbeitet aufgrund seiner geistigen Behinderung in einer Behindertenwerkstatt in Mengen und hätte um kurz vor 17 Uhr mit dem Zug nach Hause fahren sollen. Dort kam er jedoch nicht an. Nach 17 Uhr wurde Rilli zuletzt von einem Arbeitskollegen auf dem Bahnhof Aulendorf gesehen, seither ist er unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist geistig behindert, die Behinderung ist jedoch auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar. Er ist etwa 175 cm groß und schlank mit einem Bauchansatz. Er spricht Deutsch. Beim Gehen zeigt der rechte Fuß auffällig nach innen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der Vermisste bekleidet mit einer grauen Jeans, einem schwarzen T-Shirt mit einem weiß/grau/roten Quadrat sowie mit schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen. Er ist Raucher und führt vermutlich einen schwarze Corona-Alltagsmaske mit BVB-Aufdruck mit sich. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Andreas Rilli seit gestern Spätnachmittag gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, das Kriminalkommissariat Sigmaringen zu informieren, Tel. 07571/104-0.

Ein Lichtbild des Vermissten ist abrufbar unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-ravensburg-herbertingen-vermisstenfahndung/

