PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer

Am Mittwochabend ist ein 55-jähriger Radfahrer auf der Zeppelinstraße in Schlangenlinien auf eine von der Polizei eingerichtete Kontrollstelle zugefahren. Nachdem die Polizeibeamten bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Verkehrsüberwachung

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen führten am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet von Friedrichshafen an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durch. Hierbei stellten sie fest, dass 23 Verkehrsteilnehmer keinen Gurt angelegt hatten und 18 Fahrzeuglenker während der Fahrt telefonierten. Zudem hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw alkoholisiert gelenkt und ein weiterer gegen die Kindersicherungspflicht verstoßen. Somit mussten insgesamt 42 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet und ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.500 Euro hat ein 29-jähriger Autofahrer am Donnerstag zur Mittagszeit in der Bodenseestraße bei einem Verkehrsunfall verursacht. Nachdem ein 26-jähriger Fahrschüler verkehrsbedingt anhalten musste, um einem Bus das Einfahren zu ermöglichen, fuhr der 29-Jährige Pkw-Lenker auf das Fahrschulauto auf. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Friedrichshafen

Fahrt unter Kokaineinfluss

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 2 Uhr sein Fahrzeug in der Flugplatzstraße mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Als die kontrollierenden Beamten bei dem Fahrzeuglenker Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellten, führten sie einen Test durch. Da dieser positiv auf Kokain reagierte, veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Mann, dem die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt wurde, hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

Meckenbeuren

Junger Mann im Ausnahmezustand

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Asylbewerberunterkunft in der Hirschlatter Straße zu Unstimmigkeiten zwischen einem 24-jährigen Bewohner und mehreren Mitbewohnern. Nachdem der Mann das gemeinsame Essen sowie mehrere Möbelstücke aus dem Fenster geworfen hatte und gegenüber den Mitbewohnern drohte, dass er sie umbringen werde, musste er von den verständigten Polizeibeamten nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingeliefert werden. Sämtliche Beteiligte blieben glücklicherweise unverletzt.

Oberteuringen

Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von rund 10.000 Euro hat ein 48-Jähriger Pkw-Lenker an der Einmündung von der Eugen-Bolz-Straße in die Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall verursacht. Beim Einfahren in die Raiffeisenstraße nahm er einem aus Richtung Kreisverkehr kommenden 47-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt, wobei die zwei Insassen des BMW selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen wollten, um sich untersuchen zu lassen. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Meersburg

Körperverletzung

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Seminarstraße laut Zeugenaussagen zwischen sechs mutmaßlich alkoholisierten Personen und dem Personal zu einer Auseinandersetzung. Nachdem sich die ungebetenen Gäste ohne erforderliche Reservierung an einen Tisch setzten, wurden sie aufgefordert, das Lokal zu verlassen und vom Personal Richtung Ausgang geschoben. Hierbei wurde ein 47-jähriger Angestellter laut eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Mann mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Anschließend fuhr die Gruppe mit ihren Fahrrädern in Richtung Schlossplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Männern verlief ergebnislos. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den ungebetenen Gästen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu informieren.

Stetten

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr hat ein VW-Bus-Fahrer auf der B 31 zwischen Meersburg und Hagnau einen Sprinter-Fahrer trotz Gegenverkehr überholt. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, damit der Fahrer des VW-Busses vor ihm einscheren konnte, um nicht mit einem entgegenkommenden Lkw zu kollidieren. Personen, die den Überholvorgang beobachtet haben, insbesondere der entgegenkommende Lkw-Fahrer oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den VW-Bus-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

