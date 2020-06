Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Erhebliche Verkehrsstörungen durch Fahrzeug-Korso

Friedrichshafen (ots)

Anlässlich der von IG Metall am heutigen Donnerstag durchgeführten "Mobilitätsdemonstration", die in zwei Aufzügen über eine Gesamtstrecke von 7,3 Kilometern durch Friedrichshafen führte, nahmen insgesamt etwa 500 Fahrzeuglenker teil, darunter 250 Autofahrer, 70 Motorrollerfahrer und Lenker anderer motorisierter Zweiräder sowie etwa 180 Fahrradfahrer. Die beiden Demonstrationszüge, die um 12 Uhr starteten, sorgten bis gegen 13.20 Uhr für erhebliche Verkehrsstörungen im Stadtgebiet und darüber hinaus. Teilweise mussten sich die rund 40 im Einsatz befindlichen Polizistinnen und Polizisten einiges von den Verkehrsteilnehmern an den Absperrungen anhören, die sich in aggressiver Weise über die Verkehrssperrungen äußerten. Einige schreckten auch nicht davor zurück, Absperrmaterial zu entfernen oder unkenntlich zu machen. Zu Störungen während der Aufzüge kam es nicht, etwa eine Stunde nach Versammlungsende hatte sich der Verkehr wieder normalisiert.

