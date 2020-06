Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Horgenzell

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Asylbewerber pakistanischer Herkunft im Alter von 27 und 36 Jahren, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 02.40 Uhr in ihrer Unterkunft aneinandergeraten sind. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf der 27-Jährige seinen Kontrahenten in den Würgegriff nahm und ihm ins Gesicht schlug. Daraufhin zog dieser ein Taschenmesser aus der Hosentasche und stach damit nach seinem Widersacher. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, der 27-Jährige musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Weingarten

Mit Drogen angetroffen

Als Anwohner in der Nacht zum heutigen Donnerstag kurz nach 2 Uhr eine Ruhestörung im Außenbereich einer Schule in der Straße "Im Fischergarten" mitteilten, traf eine Streifenwagenbesatzung auf drei junge Männer, die dort Musik hörten und sich laut unterhielten. Nach der Aufforderung der Polizisten, die Personalien anzugeben, versuchte ein 23-Jähriger vor den Beamten zu flüchten. Er konnte jedoch festgehalten werden, woraufhin der junge Mann handgreiflich wurde, sich massiv zur Wehr setzte und dabei eine Polizistin leicht verletzte. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Tatverdächtige überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks stießen die Beamten auf eine geringe Menge Kokain und Marihuana. Während der Widerstandshandlungen machten sich die beiden Begleiter des 23-Jährigen, der sich nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Lärmbelästigung zu verantworten hat, aus dem Staub.

Weingarten

Polizei löst Party auf

Nachdem der Polizei am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr rund 50 feiernde Personen auf dem Vorplatz der Basilika gemeldet wurden, die dort laut Musik hörten und herumschrien, fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen zu der Örtlichkeit. Dort trafen die Beamtinnen und Beamten auf etwa 100 junge Menschen, der Großteil zwischen 19 und 25 Jahren, die sich auf dem Vorplatz aufhielten, lautstark unterhielten und Alkohol konsumierten. Die Polizei erteilte den Anwesenden einen Platzverweis, den diese auch befolgten und geordnet den Platz verließen.

Weingarten

Autofahrer übersieht Motorrad

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Abt-Hyller-Straße ereignete. Ein 30-jähriger Autofahrer war von einem Tankstellengelände nach links in die Straße eingebogen und hatte hierbei den von rechts kommenden Jugendlichen mit seinem Leichtkraftrad übersehen. Der 16-Jährige, der zwar einen Helm trug, aber sonst mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und einem Nierengurt bekleidet war, stürzte bei der Kollision mit dem Auto auf die Straße, kam jedoch mit Schürfwunden davon. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Altshausen

Vorfahrt am Kreisverkehr missachtet

Mit einem Sachschaden von rund 6.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen gegen 09.10 Uhr in der Ebersbacher Straße. Die 78-jährige Lenkerin eines Opel war ortsauswärts gefahren und hatte bei der Einfahrt in den Kreisverkehr den Vorrang eines 52-jährigen Autofahrers missachtet, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Aulendorf

Verursacherfahrzeug festgestellt

Nachdem ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Montag auf dem Hermann-Lanz-Parkplatz einen Pkw angefahren hatte und danach geflüchtet war, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von über 2.000 Euro zu kümmern, konnte zwei Tage später von Beamten des Polizeipostens das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf dem Parkplatz festgestellt werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Bad Waldsee

Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Mit schweren Verletzungen mussten drei Pkw-Insassen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der B 30 bei Bad Waldsee vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 23-jährige Autofahrerin war in Richtung Biberach gefahren und hatte in Höhe des Landgasthofes Kreuz zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 39-jähriger Pkw-Lenker auf den Parkplatz der Gaststätte abbiegen wollte, wegen Gegenverkehr aber anhalten musste. Die junge Frau versuchte zwar noch auszuweichen, prallte jedoch heftig auf das rechte Fahrzeugheck ihres Vordermannes. Dabei drehte sich das Auto der 23-Jährigen um 180 Grad, kollidierte zunächst mit der Leitplanke und anschließend mit einem auf dem Parkplatz des Lokals abgestellten Pkw. Sowohl der 39-Jährige als auch dessen 22-jährige Beifahrerin und die Pkw-Lenkerin erlitten schwere Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Die beiden Autos der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Amtzell

Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrerinnen am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt der A 96 Wangen-West zugezogen. Die 21-jährige Lenkerin eines Renault Mégane hatte die Ausfahrt aus Richtung Memmingen kommend befahren und an der Einmündung zur B 32 zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 35-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra an der Einmündung anhielt. Beim Aufprall auf den Opel entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von nahezu 6.000 Euro. Das Auto der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wangen i.A.

Dreirädriges Leichtmofa entwendet

In der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter ein weißes, dreirädriges Leichtmofa der Marke eDriveConcept AG, das verschlossen vor einem Wohngebäude in der Peter-Dörfler-Straße abgestellt war, entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen i.A.

Radschrauben gelöst

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter, der in der Zeit von Dienstag, 1 Uhr, bis Mittwochmorgen, 8 Uhr, an einem in der Spitalstraße abgestellten Pkw fünf Schrauben des linken Hinterrades gelöst hatte. Als der Halter des Autos mit diesem am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr auf der K 8002 unterwegs war, wurde die Felge des Autos aufgrund der gelockerten Schrauben beschädigt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Spitalstraße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, aufzunehmen.

Wangen i.A.

Gestürzter Radfahrer

Mit einer Platzwunde am Kopf und Schürfwunden musste ein 17-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 07.50 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Straße "Südring" vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war mit seinem Pedelec entlang des Kanals stadtauswärts gefahren und war aus bislang unbekannter Ursache plötzlich alleinbeteiligt gestürzt.

Isny

Gelddiebstahl

Eine bislang unbekannte Frau hat am vergangenen Montag gegen 17.35 Uhr ein unverschlossenes Büro in der Espantorstraße betreten und daraus 400 Euro Bargeld entwendet. Von der Täterin ist bekannt, dass sie 20 bis 25 Jahre alt ist und lange schwarze Haare hat. Sie war bekleidet mit einer lilafarbenen Jacke, einer eng anliegenden schwarzen Hose und weißen Turnschuhen. Personen, denen die Frau zur Tatzeit in der Espantorstraße aufgefallen ist oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Isny

Unachtsam rückwärtsgefahren

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße entstanden. Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin war rückwärts aus einer Parklücke in die Straße eingefahren und dabei aus Unachtsamkeit gegen den Pkw eines verkehrsbedingt stehenden 61-jährigen Autofahrers geprallt. Personen kamen bei der Kollision jedoch nicht zu Schaden.

Leutkirch

Marihuana sichergestellt

Am Dienstag ist ein 27-jähriger Fahrradfahrer in der Memminger Straße gegen 21.30 Uhr kontrolliert worden. Nachdem der junge Mann auf Nachfrage spontan mitteilte, dass er gerade Betäubungsmittel erworben habe, händigte er den Beamten mehrere Gramm Marihuana aus. Er wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

