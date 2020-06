PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einem Baumarkt in der Ailinger Straße mehrere Gegenstände entwendet. Nachdem die weibliche Person den Kassenbereich passierte, wartete der männliche Mittäter vor der Kasse auf seine Komplizin. Als der Ladendetektiv die Frau vor dem Verlassen des Gebäudes am Arm festhielt und auf den Diebstahl ansprach, wurde er vom Mittäter von hinten angegriffen und geschlagen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor den Baumarkt, wo der Mann dem Geschädigten mit einem Stuhl in den Nacken schlug. Kurz bevor die Tatverdächtigen in Richtung Beethovenstraße flüchten konnten, gelang es dem Detektiv, der Frau die Einkaufstasche samt Diebesgut zu entreißen. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Randalierer on Tour - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Karlstraße den Inhalt mehrerer gelber Säcke in der Innenstadt verteilt. Zudem haben sie Schirme und einen Fahrradständer umgeworfen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer

Ein 27-jähriger Radfahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in der Mühlöschstraße sein Fahrrad mit rund 1,7 Promille gelenkt. Nachdem er einen Streifenwagen erkannte, stieg er von seinem Rad ab und ging zu Fuß neben einer Personengruppe. Da die Kollegen bei der Kontrolle des Mannes starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Aufgrund des Ergebnisses veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat eine 82-jährige Hyundai-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Sonnenbergstraße bei einem Auffahrunfall verursacht. Nachdem eine 40-jährige Lenkerin eines Toyota ordnungsgemäß an der Haltelinie zur Hochstraße stoppte, langsam anfuhr und aufgrund eines bevorrechtigten Fahrzeugs nochmals abbremsen musste, fuhr die ältere Frau auf. Die beiden Pkw-Lenkerinnen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Tettnang- Degersee

Gestürzter Radfahrer

Ein mutmaßlich alkoholisierter 55-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht bei einem Sturz am Degersee verletzt. Nachdem er den Abhang vor einer Gaststätte hinunterfuhr, um auf die geteerte Straße zu gelangen, kam er alleinbeteiligt zu Fall und musste vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nachdem er einen Atemalkoholtest verweigerte, veranlassten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Immenstaad

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Am Mittwochabend ging der Polizei in der Meersburger Straße ein mutmaßlicher Wiederholungstäter ins Netz. Nachdem die Polizeibeamten bei dem 21-jährigen Autofahrer Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellten und der Betroffene einräumte, dass er unter anderem Amphetamin konsumiert habe, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt und er wird wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

Eriskirch

Verkehrsunfall

Am Mittwoch zur Mittagszeit ist eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem geschotterten Radweg zwischen Eriskirch und Langenargen auf Höhe des Bahnhofs allleinbeteiligt gestürzt und verletzt worden. Durch den Sturz in einer Kurve, der möglicherweise auf einen Fahrfehler zurückzuführen ist, verletzte sich die Frau am Bein und musste vom alarmierten Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Kressbronn

Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Als eine 48-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag in der Seestraße nach ihrem vom Winde verwehten Hut greifen wollte, bremste sie ihr Rad auf der abschüssigen Strecke offensichtlich zu stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich Prellungen und Schürfwunden zu und musste vom verständigten Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Uhldingen-Mühlhofen

Ohne Helm gestürzt

Nachdem der Hut einer 65-jährigen Radfahrerin in der Tüfinger Straße vom Fahrtwind angehoben wurde, versuchte diese die Kopfbedeckung festzuhalten und kam vermutlich infolge ihrer einhändigen Fahrweise zu Fall. Bei dem Sturz zog sie sich möglicherweise eine Unterarmfraktur zu, weshalb sie von einem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurde. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 100 Euro.

