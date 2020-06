Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Alkoholisiert und unter Drogeneinwirkung

Wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte haben sich ein 30-Jähriger und dessen Begleitpersonen zu verantworten, die am späten Montagabend von Beamten des Polizeireviers auf dem Marienplatz vorläufig festgenommen wurden. Der Mann, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, hatte mit seinem Pkw zunächst die Schussenstraße in Richtung Wangen mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und war auch nach Auslösen der stationären Blitzersäule nicht langsamer gefahren. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er weiter in Richtung Marienplatz und ignorierte dort den Beginn der Fußgängerzone, ehe er von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt werden konnte. Als die Beamten die Papiere verlangten, gab der 30-Jährige vor, diese zuhause vergessen zu haben, versteckte aber seinen Reisepass in der Unterhose. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen, der nicht nur Anzeichen von Alkohol- sondern auch von Drogeneinwirkung zeigte, leistete dieser massiven Widerstand, bei dem er von seinem Begleiter und einer 20-jährigen Mitfahrerin unterstützt wurde. Erst mit dem Eintreffen weiterer Streifenwagen konnten alle drei Personen überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Da der 30-Jährige einen Alkohol- und Drogentest ablehnte, veranlassten die Polizisten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe. Bei der Überprüfung der Mitfahrer wurden bei beiden entsprechende Anzeichen einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt. Im Fahrzeug fanden die Beamten ferner ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana. Nachdem sich herausstellte, dass der 30-Jährige wegen Drogendelikten mit Haftbefehl gesucht wurde und auch gegen den 25-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer noch offenen Geldstrafe bestand, wurden beide in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Beifahrerin wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie der Haupttatverdächtige in den Besitz des Autos gelangt ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Ravensburg

Polizei nimmt jungen Mann nach Streit in Gewahrsam

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und deren 20-jährigem Ex-Freund wurde die Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr in die Federburgstraße gerufen. Wie die Jugendliche gegenüber den Beamten angab, sei sie von ihrem ehemaligen Freund bei einem Streit geschlagen worden. Da der 20-Jährige erheblich alkoholisiert war und starken Stimmungsschwankungen unterlag, nahmen die Polizisten den jungen Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde er später einem Familienangehörigen übergeben.

Ravensburg

Auto angefahren

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, der in der Nacht zum Montag zwischen 19 Uhr und 07.30 Uhr gegen den hinteren linken Kotflügel eines in Höhe des Gebäudes Fasanenweg 18 abgestellten Opel Astra geprallt ist. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Junge prallt mit Fahrrad gegen Auto

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag gegen 12.35 Uhr in der Wilhelmstraße ereignet hat und bei dem ein 10-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 49-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Nissan Kombi den rechten Fahrstreifen stadteinwärts befahren, als die Ampel an der Fußgängerfurt in Höhe des Konzerthauses von grün auf gelb schaltete. Beim Passieren der Fußgängerfurt soll die Ampel von gelb auf rot umgesprungen sein. Zur gleichen Zeit fuhr der 10-Jährige mit seinem Mountainbike aus Richtung Konzerthaus kommend auf die Wilhelmstraße und prallte gegen den vorderen rechten Kotflügel des Autos. Der Junge, der auf die Straße stürzte, wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf nahezu 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, ob der 10-Jährige bei grün oder rot die Fußgängerfurt befahren hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Deckenstrahler in Parkhaus entwendet

Vier Deckenstrahler hat ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende im Parkhaus Untertor in der Adlerstraße entwendet. Der Unbekannte durchtrennte das Elektrokabel und schraubte die über den Abfahrtsrampen zwischen 3. und 4. sowie zwischen 5. und 6. Obergeschoss montierten Strahler ab. Personen, die in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen Verdächtiges im Parkhaus Untertor beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Beim Ausweichen verunglückt

Mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro endete ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 18.20 Uhr auf der L 288. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker hatte die Landesstraße in Richtung Ravensburg befahren und hatte in Höhe Schlegel zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender Autofahrer nach links abbiegen wollte. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der 57-Jährige nach rechts auf eine angrenzende Wiese aus, prallte hierbei jedoch gegen einen Verkehrsspiegel.

Ravensburg

Hausfassade besprüht

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter eine Gebäudefassade des Sprachheilzentrums in der Hochgerichtstraße mit einem unleserlichen TAG in roter und schwarzer Farbe besprüht. Der hierbei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Essen angebrannt

Rasch Entwarnung konnte die Freiwillige Feuerwehr am Montagmittag geben, als sie gegen 11.30 Uhr zum Marienplatz ausrückte. Die starke Rauchentwicklung, die aus einem Gebäude gemeldet wurde, entpuppte sich als angebranntes Essen auf einem Herd. Löschmaßnahmen waren keine erforderlich.

Schlier

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Als ein 62-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend gegen 17 Uhr auf der L 325 in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 22-jährigen Autofahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Während an den Fahrzeugen bei der anschließenden Kollision ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro entstand, blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Grünkraut

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 3.500 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in Grünkraut ereignet hat. Die 75-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris war von der Kemmerlanger Straße kommend nach links in die Ravensburger Straße eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrers missachtet. Beim Zusammenstoß mit dessen Audi A3 wurden keine Personen verletzt.

Weingarten

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr in der Hähnlehofstraße. Die 33-jährige Lenkerin eines Pkw war hinter einem 75-jährigen Autofahrer unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass ihr Vordermann, der nach links abbiegen wollte, wegen Gegenverkehr anhalten musste. Beim Aufprall auf das Heck des stehenden Autos wurde das Fahrzeug der Pkw-Lenkerin so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Weingarten

Mülllaster kollidiert mit Auto

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Keplerstraße entstanden. Der Fahrer eines Müll-Lkw stand in Höhe der Einmündung zur Eythstraße auf der linken Fahrbahnseite zur Mülleimerentleerung. Während der Laster stand, wollte eine 25-jährige Autofahrerin von der Keplerstraße nach links über die Eythstraße ausfahren, musste aber neben dem Müll-Lkw anhalten, weil ein anderer Lkw die Ausfahrt blockierte. Als der Fahrer des Mülllasters seine Fahrt unmittelbar nach rechts in die Eythstraße fortsetzte, übersah er den Pkw und prallte mit diesem zusammen. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Freitag zwischen 8 und 16 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Talstraße 15 am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Waldseer Straße abgestellten Nissan Quashquai vorne links gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bad Waldsee

Autofahrerin erfasst jugendlichen Radfahrer

Mit leichten Verletzungen musste ein 16-Jähriger Pedelec-Fahrer am Montagabend gegen 20.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in Reute bei Bad Waldsee vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 56-jährige Pkw-Lenkerin hatte die K 7941 in Richtung Dorfmitte befahren und hatte die Kreuzung Richtung Eisenfurterstraße geradeaus überquert, ohne die Vorfahrt des von rechts auf dem Fahrradstreifen kommenden Zweiradfahrers zu beachten. Beim leichten Zusammenprall mit dem Pedelec stürzte der 16-Jährige auf die Straße, erlitt jedoch nur leichtere Schürfwunden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Wangen i.A.

Polizei nimmt psychisch auffällige Person in Gewahrsam

Nahezu 24 Stunden beschäftigte ein 60-Jähriger am Montag die Beamten des Polizeireviers. Der Mann ließ zunächst in der Nacht gegen 03.30 Uhr und am frühen Morgen gegen 05.30 Uhr mehrmals an seiner Wohnanschrift in Eglofs sein Motorrad durch ständiges Gasgeben laut aufdröhnen, wodurch die gesamte Nachbarschaft aus dem Schlaf gerissen wurde. Am Vormittag suchte der 60-Jährige das Polizeirevier auf und erstattete dort eine Anzeige gegen seinen Nachbarn, der ihn beleidigt und gestoßen haben soll. Anschließend sei dieser mit dem Auto über seinen Fuß gefahren. Nachdem sich herausstellte, dass der Sachverhalt frei erfunden ist, hat sich der Tatverdächtige neben der Lärmbelästigung auch wegen Vortäuschens einer Straftat zu verantworten. Als die Polizei den 60-Jährigen abends wieder zuhause antreffen konnte, nahm sie ihn in Gewahrsam und brachte ihn auf ärztliche Anweisung in eine Fachklinik. In der verwahrlosten Wohnung des Mannes stießen die Polizisten in allen Zimmern auf bereitliegende Messer oder andere gefährliche Gegenstände.

Wangen i.A.

Tisch und Stühle entwendet

Wie jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde, haben unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 12 und 20 Uhr im Außenbereich einer Gaststätte in der Herrenstraße vier Stühle und einen Tisch im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Gaststätte beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu wenden.

Isny

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Kastellstraße 46/1 abgestellten Skoda Fabia angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, entgegen.

Bad Wurzach

Betrunkener Autofahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 49-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Montag gegen 00.20 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch in der Waldseer Straße angehalten und kontrollieret wurde. Nach einem Alkoholtest, der über 2,2 Promille ergab, veranlassten die Beamten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Leutkirch

Autofahrerin prallt auf Sattelzug

Sachschaden von rund 13.000 Euro war das Fazit eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch ereignete. Eine 66-jährige Pkw-Lenkerin hatte hinter einem Lkw den rechten Fahrstreifen Richtung Lindau befahren und war, als der Fahrer des Lkw zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges ausscherte, zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg auf den langsamer fahrenden Lkw aufgefahren. Ob der Beifahrer der Frau, der über Schmerzen klagte, verletzt wurde, ist noch nicht geklärt. Am Pkw der 66-Jährigen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Leutkirch

Sexuelle Belästigung

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Vorfall, der sich am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Zeppelinstraße zugetragen hat. Nach den Angaben einer 21-jährigen Frau war diese in Richtung Wurzacher Straße gegangen, als sich von hinten ein unbekannter Täter mit einem Fahrrad näherte, sie mit einem Arm am Rücken festhielt, sie zu sexuellen Handlungen aufforderte und unsittlich berührte. Beim Versuch, mit ihrem Mobiltelefon die Polizei zu verständigen, entriss ihr der Unbekannte das iPhone 7 mit rosafarbener Hülle und flüchtete mit seinem blauen Fahrrad über den Ölmühleplatz in Richtung Innenstadt. Von dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare, ein zugeschwollenes Auge. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-0, zu melden.

