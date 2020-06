PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine Autofahrerin hat am Montagnachmittag in der Ailinger Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums einen Verkehrsunfall verursacht. Als sie mit ihrem Renault Twingo rückwärts aus einer Parklücke fuhr, stieß sie gegen den hinteren rechten Radkasten und die Stoßstange eines geparkten Skoda Octavia. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro

Tettnang

Brandalarm

Am Montag gegen 19.30 Uhr hat die Brandmeldeanlage einer Firma in der IFM-Straße aus bislang ungeklärter Ursache einen Alarm ausgelöst. Das Gebäude wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang überprüft, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein.

Tettnang

Einbruch

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in der Heufelder Straße auf einem Firmengelände in einem Baucontainer eingestiegen. Sie entwendeten eine Motorsäge der Marke Husqvarna im Wert von rund 1.400 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-0) zu wenden.

Meckenbeuren

Alkoholisierter Radfahrer

Am Montag gegen 22.30 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass ein Radfahrer in der Ravensburger Straße mit seinem Fahrrad gestürzt sei und auf der Straße liegen würde. Nachdem die verständigten Polizeibeamten bei der Überprüfung des 30-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei ihm einen Test durch. Aufgrund seiner Atemalkoholkonzentration von etwa 3,3 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Immenstaad am Bodensee

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen von einem Balkon in der Hauptstraße die Werbefahne eines Kosmetikstudios im Wert von rund 350 Euro entwendet. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-0) zu wenden.

Überlingen

Sachbeschädigungen

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro haben unbekannte Täter am Montag im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 7 Uhr in der Bahnhofstraße an Gebäuden der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH und der Deutschen Bahn verursacht. Auf die Rückseite eines Containers der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH wurden mit roter und grüner Farbe die Worte "see zu 2020" gesprüht. Zudem wurde die Gebäudefassade des Pflanzenhauses in blauer und türkisener Farbe mit Kakteen und den Begriffen, "schule zu", "see zu", "zu 2020" besprüht. Auf die Fassade des Stellwerks der Deutschen Bahn wurde mit roter und grüner Farbe die Zahl "14" gesprüht. Die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH hat für Hinweise, die zur Ergreifung der/des Täters(s) führen, eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) entgegen.

Meersburg

Trinkflasche löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montag zur Mittagszeit hat im Allmendweg eine Babytrinkflasche einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachdem die Flasche auf einer heißen Herdplatte geschmolzen war, kam es zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung. Laut Aussage der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg, die mit 31 Einsatzkräften vor Ort war, bestand keine größere Brandgefahr. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Sipplingen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 12.500 Euro hat ein 25-jähriger Autofahrer am Montagabend in der Seestraße verursacht. Beim Einfahren von der Rathausstraße in die Durchgangsstraße fuhr er auf den Pkw eines vorfahrtsberechtigen 57-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sipplingen

Toilettenanlage beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen in der Seestraße die rückwärtige Scheibe einer Toilettenanlage mit einem Stein eingeworfen. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551/804-0) zu wenden.

