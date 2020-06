Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streitigkeiten

Nachdem zwei Gäste am Montag kurz nach Mitternacht eine Gaststätte in der Friedrichstraße nicht verlassen wollten, kam es zu Unstimmigkeiten mit dem Betreiber. Da die beiden Männer auch gegenüber den Polizeibeamten teilweise aggressiv auftraten, wurde ihnen einen Platzverweis ausgesprochen, dem sie nach kurzem Zögern nachkamen.

Friedrichshafen

Nachbarschaftliche Streitigkeiten

Am Sonntagabend kam es in der Aistegstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, die sich gegenseitig beleidigt und geschlagen hatten. Laut Angaben der Beteiligten feierten mehrere Personen im Garten eine Party, in deren Verlauf zwei Männer im Alter von 25 und 51 Jahren ihren 25-jährigen Nachbarn bedrohten und mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigten. Anschließend verließ dieser seine Wohnung, ging zu seinem Pkw, holte einen Holzstock und schlug auf die beiden Männer ein. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren, wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Friedrichshafen

Renitenter Mann

Einem randalierenden und offensichtlich alkoholisierten 35-Jährigen musste am Samstagnachmittag auf dem Romanshorner Platz von den verständigten Polizisten ein Platzverweis ausgesprochen werden. Zudem wurde der Mann aufgefordert, sein Fahrrad zu schieben. Seine Zusagen hielt der Betroffene nicht ein. Nachdem er kurze Zeit später fahrend auf seinem Fahrrad angetroffen wurde, führten die Polizeibeamten einen Alkoholtest durch. Aufgrund des Ergebnisses von über zwei Promille wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Hiergegen wehrte sich der 35-Jährige derart massiv, dass er von mehreren Polizisten festgehalten und mit Handschließen gefesselt werden musste. Zudem beleidigte er die Beamten mit zahlreichen Kraftausdrücken. Den Tatverdächtigen erwarten neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr weitere Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Langenargen

Aufgebrochener Bauwagen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag in der Nähe des Fliegerdenkmals im Tettnanger Wald einen Bauwagen des Forstamts aufgebrochen, verwüstet und mit blauer Farbe besprüht. Während sie auf die rechte Seite des Wagens ein Hakenkreuz sprühten, schrieben sie auf die linke Seite die Buchstaben "Deuts". Zudem entwendeten die unbekannten Täter circa 25 Paar Arbeitshandschuhe. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu informierten.

Markdorf

Alkoholfahrt - Sachschaden rund 6.500 Euro

Am Sonntagmorgen meldete ein Zeuge einen offensichtlich verwirrten Autofahrer vor einem Blitzer in Hefigkofen. Nachdem die verständigten Polizeibeamten die Örtlichkeit überprüften, stellten sie einen 22-jährigen, mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer und ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug fest. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Anhand der Angaben des Fahrzeuglenkers konnte die Unfallstelle, eine beschädigte Leitplanke an der L 205 zwischen Bermatingen und Markdorf, ausfindig gemacht werden. Den jungen Mann, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, erwartet unter anderem ein Verfahren wegen eines Straßenverkehrsgefährdung.

