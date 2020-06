Polizeipräsidium Ravensburg

Salem / Mimmenhausen

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, schlugen die beiden 31-jährigen Täter, in der Abt-Thomas-Straße 11, in Mimmenhausen, mit einem Stein die Scheibe zu den Büroräumen einer ortsansässigen Firma ein und gelangten so in die Firma. Nachdem sie bei ihrer Tat von einem Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut durch die Terrassentür. Bei einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte einer der Täter in Tatortnähe durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Dieser wurde vom Zeugen wiedererkannt. Die Täter erwartet nun eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

Friedrichshafen

Diebstahl einer hochwertigen Kameraausrüstung

Am Freitagabend, zwischen 18:20 Uhr und 19:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Karlstraße, auf dem Parkplatz des SWR, die Seitenscheibe eines braunen Ford Focus ein. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeug eine hochwertiges Kamera-Equipment der Marke Sony samt dem dazugehörigen Trolley der Marke Vanquard. Das Kamera Equipment hat einen Wert von ca. 6000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

