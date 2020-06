Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vorfahrt missachtet - 1 schwer verletzter Motorradfahrer

Landkreis Sigmaringen/Meßkirch (ots)

Die Vorfahrt missachtet hat am Freitag um 19.00 Uhr ein 16jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei Meßkirch. Er befuhr zunächst die L 196 von Rohrdorf in Richtung der Bundesstraße 313. Nachdem er einen Bus überholt hatte, bog der Fahrer des Zweirades auf die B 313 ab. Dabei übersah er beim Einfahren in die Bundesstraße eine aus Richtung Sigmaringen kommende, bevorrechtigte Fahrerin eines Pkw Dacia. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Zweiradfahrer über den Pkw hinweg auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt wurde. Rettungshubschrauber und Notarzt waren vor Ort. Der Jugendliche wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt etwa 10000 Euro. Die Fahrbahn musste zweitweise gesperrt werden.

