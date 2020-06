Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem BSK

Bodenseekreis (ots)

Heiligenberg

Diebstahl aus Bäckerei

Am Freitagabend zwischen 19:00 und 21:00 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person unerlaubt Zutritt zu einer Bäckerei in Heiligenberg am Postplatz. Aus dem Laden wurde Bargeld gestohlen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 in Verbindung zu setzen.

Markdorf / Frickingen

Zwei Trunkenheitsfahrten

Beamten des Polizeireviers Überlingen gingen in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei betrunkene Autofahrer ins Netz. Bei beiden Fahrern entnahmen Ärzte Blutproben auf Anordnung der Beamten und die Führerscheine wurden sichergestellt. Sie müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Kurz nach Mitternacht wurde in Markdorf ein VW Polo angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 23-jährigen Fahrer wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab über ein Promille. Am Freitagabend wurde in Frickingen-Altheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 20:40 Uhr wurde ein PKW Citroen angehalten. Dessen 45-jähriger Fahrer hatte in der Mittelkonsole eine geöffnete Flasche Bier und roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkotest ergab über 1,3 Promille.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Dabei wurde eine 32-jährige Frau leicht verletzt. Ihr PKW Nissan trug Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro davon. Zum Unfall kam es, als ein 53-jähriger Tankzugfahrer auf der Daisendorfer Straße nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte und den gerade noch am LKW vorbeifahrenden PKW übersah. Der LKW rammte mit dem nachlaufenden Auflieger den PKW am Heck. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel 07551/8040, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Unfall / Fahrrad gegen PKW

Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr missachtete ein 22-jähriger Fahrradfahrer im Industriegebiet Degenhardt die Vorfahrt eines von rechts kommenden schwarzen BMWs eines 30-jährigen Mannes. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Auto und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden. Der Schaden am BMW wird von den Beamten auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter älterer männlicher Zeuge, welcher mit einer Mercedes A-Klasse vom Aldi heranfuhr, konnte den Unfall möglicherweise beobachten und wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/8040 in Verbindung zu setzen.

Eriskirch

Unter Drogeneinwirkung und ohne Führerschein Auto gefahren

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierte am frühen Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr in Eriskirch ein PKW Peugeot. Beim 35-jährigen Fahrer ergaben sich Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung, weshalb ein Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe auf Anordnung der Beamten entnahm. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht mehr über die notwendige Fahrerlaubnis verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrer muss sich nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Kressbronn

Alkoholisiert Auto gefahren

Der Fahrer eines Ford Mondeo wurde am Freitag gegen 23:20 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen beim 35-jährigen Fahrer Alkoholeinfluss fest. Ein Alkotest ergab 0,8 Promille, weshalb der Fahrer nun mit einem Bußgeld rechnen muss. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Robin Damast

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell