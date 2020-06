Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Amtzell

Unfallflucht

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam ein roter PKW, vermutlich Fabrikat Audi, auf der A96 Höhe Anschlussstelle Wangen-West in Fahrtrichtung Lindau von der Fahrbahn ab und beschädigte den angrenzenden Wildzaun. Laut Angaben eines Zeugen unterhielt sich die Fahrerin eines Dacia Kombi mit dem Unfallverursacher an der Unfallstelle. Beim Eintreffen der Polizei war niemand mehr vor Ort. Zeugen, insbesondere die Fahrerin des Dacia, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg, Tel. 07563/90990 in Verbindung zu setzen.

Aichstetten

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr fuhr ein 42-jähriger Opel Fahrer auf der A96 bei Aichstetten (FR Lindau) auf einen vorausfahrenden PKW mit Anhänger auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten erhebliche Alkoholeinwirkung beim 42-jährigen Mann fest. Ein Alkotest ergab über 1,8 Promille. Deshalb wurde bei dem Mann in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe auf Anordnung der Beamten entnommen. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein. Er muss sich jetzt u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Kißlegg

Alkoholisiert am Steuer

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz vor Mitternacht in Kißlegg in der Raiffeisenstraße einen Fiat, weil das Fahrzeug mit einem platten Reifen unterwegs war. Beim 50-jährigen Fahrer wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Alkotest ergab über 1,4 Promille. Deshalb wurde bei dem Mann in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe auf Anordnung der Beamten entnommen. Die Polizisten behielten den Führerschein ein. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Baienfurt

Unfall mit Verletzten auf der B30

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22:20 Uhr kam es auf der B30 Höhe Ausfahrt Mochenwangen in Fahrtrichtung Ravensburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem BMW. Beim Fahrstreifenwechsel berührten sich beide PKW und kamen ins Schleudern. Der BMW überschlug sich und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der 26-jährige allein in seinem PKW befindliche BMW Fahrer und der 25-jährige Beifahrer des Unfallverursachers (Audi, Fahrer 19 Jahre) wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht zur Behandlung ins Krankenhaus. Abschleppdienste mussten beide Fahrzeuge abtransportieren. Die Angaben der Beteiligten weichen voneinander ab, weshalb Zeugen gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter 0751 803-6666 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Robin Damast

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell