PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Bodenseestraße seinen Pkw mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellen, führten sie einen Test durch. Da dieser positiv auf Cannabis reagierte, veranlassten sie in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Betroffenen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Friedrichshafen

Mutmaßliche Alkoholfahrt

Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 17 Uhr im Blasiusweg, nachdem er seine Mütze verloren hatte und nach dieser greifen wollte, vom Fahrrad gestürzt. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Da der ältere Herr laut eigenen Angaben Alkohol getrunken hatte und ein Test nicht durchgeführt werden konnte, veranlassten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Körperverletzung

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in der Riedleparkstraße in einer Praxis randaliert und einen 58-jährigen Arzt verletzt. Nachdem der Mediziner den Mann aufgefordert hatte, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der Geschädigte leicht verletzt wurde. Der Randalierer, der von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht wurde, wird nun wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung angezeigt.

Oberteuringen

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer

Mit rund 2,6 Promille war ein Radfahrer am Donnerstagabend in der Gehrenbergstraße unterwegs. Nachdem der Mann an einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle unsicher von seinem Fahrrad abstieg und mitteilte, dass er besser sei, wenn er gehen würde, führten die Polizisten einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den älteren Herrn, dessen Weiterfahrt untersagt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Tettnang

Alkoholisierter Jugendlicher

Mit rund 1,8 Promille musste ein 14-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr vom verständigten Rettungsdienst zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter verständigte die Polizei, die den jungen Mann sitzend auf einer Parkbank in der Pestalozzistraße antraf. Da er nicht mehr in der Lage war selbstständig zu gehen und mehrfach ohnmächtig wurde, musste ein Rettungsdienst verständigt werden. Der Jugendliche wurde im Krankenhaus einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Überlingen

Fahrradkontrollen

Obwohl insgesamt 16 Fahrradfahrer am Freitag im Zeitraum von 9 Uhr bis 11.30 Uhr in Überlingen von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt werden mussten, stieß die Kontrolle durchwegs auf eine positive Resonanz. Insbesondere wurden die Fahrverbote in der Münsterstraße und der Fußgängerzone sowie die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung in der Hafenstraße überwacht. Parallel zu den Kontrollkräften waren Präventionsbeamte vor Ort, die mit den Verkehrsteilnehmern aufklärende Gespräche führten.

Markdorf

Marihuana sichergestellt

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße seinen Pkw mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung feststellten und Cannabisgeruch wahrnahmen, der Fahrer jedoch einen Test ablehnte, veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in seiner Unterhose einige Gramm Cannabis, weshalb er wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogenbeeinflussung angezeigt wird. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisiert am Geburtstag unterwegs

Als Polizeibeamte am Donnerstag gegen 21 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Aachstraße bei einem Autofahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,3 Promille veranlassten die Polizeibeamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führererschein.

Meersburg

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 40.000 Euro hat ein 75-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der B 31 verursacht. Beim Auffahren auf die Bundesstraße von Meersburg in Fahrtrichtung Hagnau übersah er den Pkw eines 50-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Nachdem die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von nahezu 0,8 Promille, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

