(Bad Wurzach) Vorfahrt missachtet - Zwei Unfallbeteiligte verletzt

An der Kreuzung der L 309 mit der L 314 sind am Donnerstagvormittag zwei PKW zusammengestoßen. Die beiden Insassen des beteiligten Opels wurden verletzt.

Gegen 9.25 Uhr fuhr der 82-jährige Opelfahrer aus Richtung Seibranz kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Stadtmitte. Dabei beachtete er einen von links, auf der L 314 kommenden Ford Fiesta nicht und stieß mit ihm zusammen. Der Unfallverursacher und seine 74-jährige Ehefrau, die neben ihm saß, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. Die beteiligten Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

(Leutkirch im Allgäu) Betrunkener Fußgänger stürzt

Am späten Donnerstagabend ist in der Werkhausgasse ein betrunkener Mann gestürzt. Der 54-Jährige hatte über 3,5 Promille. Wegen einer blutenden Wunde brachte der Rettungsdienst den Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus.

(Ravensburg) Radfahrerin übersehen

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag ein Elektrofahrrad übersehen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 16 Uhr wollte die VW-Fahrerin von der Karlstraße nach rechts in die Eisenbahnstraße abbiegen. Vor dem Abbiegen ließ sie zunächst einen Radfahrer passieren, der den für Fahrräder freien Gehweg neben ihr befuhr. Als sie dann nach rechts abbog, übersah sie ein Pedelec, das aus der anderen Richtung kam. Fahrrad und Auto stießen zusammen. Die 70-jährige Radfahrerin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde vor Ort notärztlich betreut. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro.

(Wangen im Allgäu) Schrauben in Reifen gedreht

Auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim des Schützenclubs Bodnegg (Hargarten) hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr drei Schrauben in den rechten Vorderreifen eines dort parkenden VW Golfs mit Ulmer Kennzeichen gedreht. Der Autobesitzer war im dortigen Bereich spazieren. Als er zurückkam, war der Reifen platt. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07529 97156 0).

(Wangen im Allgäu) Autokratzer in der Morfstraße - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autokratzer hat am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in der Morfstraße mit einem spitzen Gegenstand einen dunkelgrauen VW Golf und einen schwarzen Mercedes beschädigt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Klärung der beiden Delikte geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 984 0).

(Kißlegg) Unfallflucht in der Eugen-Bolz-Straße: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Eugen-Bolz-Straße, zwischen den Einmündungen Max-Planck-Weg und Keplerweg, mit seinem Auto gegen einen parkenden VW Golf geprallt. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 1000 Euro schätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntag- und Mittwochnachmittag. Nach der Kollision verschwand die verursachende Person und hat sich bisher nicht gemeldet. Wegen der Unfallflucht sucht der Polizeiposten Vogt Zeugen. Wer zur Aufklärung des Falles beitragen kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07529 97156 0).

(Isny im Allgäu) Motorradfahrerin streift PKW

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Allmisried und Beuren hat am Donnerstagnachmittag eine Motorradfahrerin einen entgegenkommenden PKW gestreift. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht.

Gegen 16.35 Uhr fuhr die 57-Jährige auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Beuren. In der Rechtskurve vor dem dortigen Sportplatz kam ihr ein Toyota entgegen. Weil die Motorradfahrerin in der Fahrbahnmitte fuhr, streifte sie den PKW, hielt danach an und stürzte im Stehen auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall zog sich die Unfallverursacherin eine leichte Verletzung zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Mit rund 3000 Euro ist der Schaden am Auto wesentlich höher.

(Argenbühl) Nicht angeschnallter Transporterfahrer ist fahruntüchtig

Mit einem Alkoholpegel von rund 1,5 Promille war der Fahrer eines Kleintransporters, den die Polizei am Donnerstagabend in Ratzenried kontrollierte, nicht mehr fahrtüchtig. Der Mann fiel einer Streife in der Wetzelsrieder Straße auf, weil er nicht angeschnallt war. Bei der Überprüfung roch der 54-Jährige nach Alkohol. Nach dem Alkoholtest veranlassten die Beamten im Krankenhaus eine Blutentnahme und behielten den Führerschein ein.

(Weingarten) Unbekannte verwüsten Umkleidecontainer

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem unbekannte Täter einen Umkleidecontainer bei der Argonnen-Sporthalle verwüstet und beschädigt haben.

Zwischen Montag und Mittwoch drangen die Unbekannten in einen der zusätzlich aufgestellten Umkleide- und Duschcontainer ein, nachdem sie zwei Fensterflügel aufgedrückt hatten. Im Duschraum rissen sie den Vorhang ab und warfen ihn in die Toilette. Im Container verteilt lagen Zigarettenkippen, Flaschen und anderer Unrat. Offensichtlich hatten die Eindringlinge den Container zu einem Partyraum umfunktioniert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei den Containern beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten (Telefon 0751 803 6666) zu melden.

(Weingarten) 20.000 Euro Schaden nach Leitplankenstreifer

Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr ist auf der mehrspurig ausgebauten B 30 zwischen Enzisreute und Baindt ein BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der 25-jährige Fahrer verlor die Kontrolle und rutschte gegen die Mittelleitplanke. Nach dem Streifvorgang mit der Leitplanke drehte es den PKW mehrfach um die eigene Achse, bevor er zum Stehen kam. Die Leitplanke blieb unbeschädigt, die Insassen im BMW unverletzt. Ein Abschleppdienst transportierte das demolierte Auto ab.

