Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Inzigkofen) Betagte Fußgängerin stürzt

Am Mittwochmorgen ist in der Römerstraße eine 86-jährige Frau in Folge ihrer Gebrechlichkeit gestürzt. Regungslos und blutend blieb sie auf der Straße liegen. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die verletzte Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Vermutlich verlor die Seniorin beim Überqueren der Römerstraße das Gleichgewicht und fiel zu Boden.

(Bad Saulgau) Vorfahrt nicht beachtet

An der Kreuzung der Seewattenstraße mit der Gerhard-Hauptmann-Straße sind am Mittwochabend ein VW und ein Mercedes zusammengestoßen. Beide Fahrer hatten ihr Augenmerk aus unterschiedlichen Gründen auf ein drittes Auto gerichtet, das auf der Gerhard-Hauptmann-Straße in Richtung Paradiesstraße fuhr. Als dieses Auto anhielt, starteten beide gleichzeitig, um die Kreuzung zu überqueren. Weil sich VW-und Mercedesfahrer vorher nicht wahrgenommen hatten, kam es in Kreuzungsmitte zu einer Kollision, bei der rund 7000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

