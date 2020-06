Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Waldsee (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat ein 82-jähriger Autofahrer auf der L 316 bei Bad Waldsee einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Abbiegen in Richtung Mittelurbach übersah er einen entgegenkommen 55-jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision stürzte der Kraftradfahrer auf die Fahrbahn und schlitterte einige Meter auf der Fahrbahn entlang. Er musste vom verständigten Hubschrauber mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die L 316 während der Einsatzmaßnahmen bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell