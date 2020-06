Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Radfahrerin stürzt auf Fußgängerbrücke

Am Mittwochmorgen ist eine 57-jährige Radfahrerin am Schussendamm auf der Fußgängerbrücke gestürzt.

Gegen 8.15 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Damenrad auf der feuchten Holzbrücke über die Schussen. Dabei stürzte sie aus Unachtsamkeit und verletzte sich leicht. Die 57-Jährige fuhr zunächst weiter, stieg aber gleich wieder ab, als ihr schwindlig wurde. Dann verständigte die Gestürzte den Rettungsdienst, der sie ins Krankenhaus brachte. Sachschaden entstand nicht.

(Schlier) VW Golf landet im Grünen

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Schlier und Weingarten von der Straße abgekommen. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Kurz vor 8 Uhr verlor die junge Frau, die in Richtung Weingarten fuhr, in einer S-Kurve die Kontrolle über ihren VW Golf. Grund dafür war, dass sie zunächst aus Unachtsamkeit nach rechts über den Fahrbahnrand hinausfuhr. Danach zog sie ihren Wagen reflexartig nach links, allerdings so weit, dass sie wieder teilweise neben die Kreisstraße geriet. Nach einer weiteren, unkontrollierten Richtungskorrektur landete sie rechts der Fahrbahn und blieb dort stehen. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Ihr schon älterer VW Golf wurde so stark demoliert, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Ein Abschleppdienst sorgte für dessen Bergung.

(Amtzell) 250 Schachteln Zigaretten gestohlen

Einem unbekannten Täter ist es am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16 Uhr gelungen, im Geiselharzer Netto-Markt unbemerkt 250 Schachteln Zigaretten aus einem Regal in Kassennähe zu stehlen. Der Wert des Diebesguts liegt deutlich über 1000 Euro. Ein Tatverdacht besteht nicht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 984 0, Verbindung aufzunehmen.

(Wangen im Allgäu) Dieb klaut Mähroboter

Ein unbekannter Dieb hat zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in der Bodenseestraße aus einem Garten den Husqvarna-Mähroboter und einen Schlammsauger für Teichanlagen im Gesamtwert von rund 1500 Euro gestohlen. Vom Täter fehlt jede Spur. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich zu melden (Telefon 07522 984 0).

(Wangen im Allgäu) Unfallflucht im Aumühleweg

Am Dienstag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr einen auf dem Parkplatz "P2" des Schulzentrums stehenden Ford Focus beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken stieß die unfallverursachende Person gegen die Beifahrerseite des Autos und machte sich anschließend aus dem Staub. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Wer zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 07522 984 0).

(Wangen im Allgäu) Gestürzter Rollerfahrer beleidigt Polizisten

Ein alkoholisierter Rollerfahrer hat in der Nacht zum Mittwoch nach einem Sturz die Unfallermittler vom Verkehrsdienst Kißlegg beleidigt.

Zuvor prallte der 48-Jährige bei der Ausfahrt aus einer Waschanlage in der Siemensstraße gegen die dortige Schranke und stürzte. Die Schranke war nach der Kollision verbogen. Deswegen wurde die Polizei verständigt, die den Rollerfahrer vor einem Schnellrestaurant antraf. Weil der Mann einen alkoholisierten Eindruck machte, prüften die Unfallermittler seinen Atemalkoholwert. Der lag knapp unter zwei Promille, was absolute Fahruntüchtigkeit bedeutete. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und später im Klinikum Wangen durchgeführt. Während des Aufenthalts dort wurde der Gestürzte zunehmend ungehalten und beschimpfte die Beamten. Folgen sind Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

(Isny im Allgäu) Rathaus-Router brennt

Im Serverraum des Isnyer Rathauses hat am Mittwochabend ein Router gebrannt. Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr verständigt. Grund war ein technischer Defekt. Der Brand verursachte eine dicke Rauchwolke, die durch das Rathaus zog. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.

(Bad Waldsee) Audi streift Baum - Fahrer betrunken

Ein betrunkener Audi-Fahrer hat am Mittwochmorgen in der Rudolf-Diesel-Straße einen Baum gestreift und mehrere Sträucher niedergemäht. Der Fahrer hatte über zwei Promille.

Gegen 7.50 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Audi in Richtung der Firma AD-Automobile. Kurz vor dem Autohaus kam er in der dortigen Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte einen Baum und überfuhr mehrere Sträucher. Danach blieb der Wagen stehen. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Trotz der noch frühen Uhrzeit hatte der Unfallverursacher bereits über zwei Promille Alkohol im Blut. Dieses Ergebnis ergab der durchgeführte Atemalkoholtest. Deswegen nahmen ihm die Unfallermittler den Führerschein ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Weingarten) Rampensprung unter Alkoholeinfluss endet mit Sturz

Am Mittwochabend ist ein 25-jähriger Radfahrer bei der Vorführung eines artistischen Sprungs infolge Trunkenheit unsanft zu Boden gegangen.

Der junge Mann fuhr gegen 20.15 Uhr an der Grillstelle Nessenreben über eine selbst gebaute Rampe. Der beabsichtigte Kunstsprung endete mit einem Sturz, bei dem sich der angetrunkene Fahrradartist (knapp unter 1,3 Promille) nicht unerheblich verletzte. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

