Sigmaringen

Geldbeutel und Handy entwendet

Die kurze Abwesenheit einer Pkw-Lenkerin, die am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr ihr Fahrzeug unverschlossen vor einem Kindergarten in der Riedlinger Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte, nutzte ein unbekannter Täter, um aus der auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche einen Geldbeutel und ein Handy zu entwenden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Kindergarten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Inzigkofen

Zusammenprall mit Reh

Großes Glück hatte eine 25-jährige Motorradfahrerin in der Nacht zum Donnerstag, als sie gegen 23.35 Uhr die K 8279 von Langenhart kommend in Richtung B 313 befuhr. Etwa 500 Meter vor der Einfahrt zum Campus Galli sprang plötzlich ein Reh auf die Straße und prallte seitlich gegen das Motorrad. Trotz des Anstoßes verlor die Fahrschülerin nicht die Kontrolle über die Maschine und konnte einen Sturz vermeiden. Das Reh erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen und wurde vom zuständigen Jagdpächter abgeholt. Der am Motorrad entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 8.000 Euro ist heute am frühen Morgen gegen 4 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Pfullendorf entstanden. Die 35-jährige Lenkerin eines Toyota hatte die Straße "Theuerbach" ortsauswärts befahren und an der Kreuzung zur Industriestraße eine von rechts kommende gleichaltrige Autofahrerin mit deren Opel Corsa übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich blieben die Fahrerinnen unverletzt, die Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Alkohol an Jugendlichen abgegeben

Wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz hat sich ein 20-Jähriger zu verantworten, der am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr von Beamten des Polizeireviers auf einem Kinderspielplatz bei der Schillerhöhe angetroffen wurde. Der junge Mann konsumierte dort mit seinem 17-jährigen Begleiter Orangensaft mit Wodka. Die Polizisten wiesen die beiden an, ihren Unrat aufzuräumen und erteilten ihnen einen Platzverweis.

Bad Saulgau

Beifahrer mit Amphetamin

Sichtlich nervös wurde der 20-jährige Beifahrer eines Pkw-Lenkers, der in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Herbertinger Straße kontrolliert wurde. Während der Fahrer keine Anzeichen von Alkohol- oder Drogeneinwirkung aufwies, händigte der 20-Jährige den Polizisten freiwillig eine geringe Menge Amphetamin aus, die er mit sich führte. Der junge Mann hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Hohentengen

Alkoholisierter Autofahrer

Über 1,2 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 58-jährigen Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau bei Hohentengen angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.

