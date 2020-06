Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Achberg) Motorradfahrer verschwindet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Achberg (ots)

Am Montag vergangener Woche ist in Esseratsweiler ein Motorrad gegen einen parkenden BMW geprallt. Der Motorradfahrer hat sich danach aus dem Staub gemacht. Die Verkehrspolizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 20.45 Uhr gab es an dem Montagabend (8. Juni) in der Fliederstraße einen dumpfen Schlag. Ein zu schnelles Motorrad kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Front des parkenden Personenkraftwagens. Bevor er die Kontrolle verlor, bremste der noch unbekannte Motorradfahrer scharf ab. Darauf deutet eine längere Bremsspur hin. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Die Verkehrspolizei Kisslegg ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer zur Klärung des Falles beitragen kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07563 9099 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell