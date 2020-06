Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholfahrt

Mit einer Atemalkoholkonzentration von rund 3,3 Promille ist eine 43-Jährige am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Eugenstraße alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad gestürzt. Hierbei zog sie sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung veranlassten die Polizeibeamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Da sich die Frau teilweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand und sehr aggressiv reagierte, musste sie nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingeliefert werden. Zudem wird die 43-Jährige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Friedrichshafen

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Dienstagnachmittag in der Karlstraße die Abwesenheit eines Paketdienstmitarbeiters zu einem Diebstahl ausgenutzt. Während der 26-Jährige Pakete auslieferte, entwendete der Unbekannte aus dem unverschlossenen Fahrzeug ein Handy Samsung A 50 und einen schwarz-roten Rucksack mit persönlichen Gegenständen im Wert von rund 250 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen im Kreisverkehr in der Ehlersstraße / Löwentalstraße mit einem Radfahrer kollidiert. Beim Einfahren hat sie den bereits im Kreisel befindlichen 27-jährigen Radfahrer übersehen. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich an der Hand. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Tettnang

Handfester Streit

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr kam es im Umland von Tettnang zu einem Streit zwischen einem Ehepaar, in dessen Verlauf der mutmaßlich stark alkoholisierte Ehemann seine Frau nicht nur an den Haaren zog, sondern auch einen Tisch in ihre Richtung schleuderte, sie jedoch verfehlte. Hierbei zersplitterte allerdings eine Vase und verletzte die Frau am Arm. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Da sich der Ehemann in seinem Wohnhaus einschloss und ein Zutritt nicht möglich war, wurde die Frau bei Verwandten untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bermatingen

Unter Drogen und keinen Führerschein

Als Polizeibeamte am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Heidbühlstraße einen 31-jährigen Motorradfahrer kontrollierten, warf dieser beim Anhalten eine Tüte mit mehreren Gramm Amphetamin ins Gebüsch. Nachdem der Betroffene einräumte, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben und ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagierte, veranlassten die Polizeibeamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Da der Betroffene, dessen Weiterfahrt die Polizisten untersagten, laut eigenen Angaben keinen Führerschein hat, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

Überlingen

Alkoholfahrt

Nachdem Polizeibeamte am Dienstag gegen 22 Uhr in der Mühlenstraße bei einem 36-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, führten sie einen Alkoholtest durch. Aufgrund einer Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille veranlassten die Polizisten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell