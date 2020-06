Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei nimmt Zechbetrüger in Gewahrsam

Wegen Betrugs ermittelt die Polizei gegen einen 32-Jährigen, der am Dienstagabend gleich mehrmals auffiel und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Der wohnsitzlose Tatverdächtige hatte sich nach einem Streit gegen 22.30 Uhr in ein Lokal in der Bahnhofstraße begeben und dort ein Getränk konsumiert, das er nicht bezahlen konnte. Er erhielt deshalb ein dreimonatiges Hausverbot und von der hinzugerufenen Polizei einen Platzverweis. Nur etwa eine Stunde später betrat der 32-Jährige erneut eine Gaststätte und beging auch dort einen Zechbetrug. Da nicht auszuschließen war, dass der Mann weitere Ordnungsstörungen oder gar Straftaten begeht, nahmen ihn Beamte des Polizeireviers nach einer ärztlichen Untersuchung für den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei einem 21-jährigen Autofahrer fest, den sie am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Bahnhofstraße anhielten und überprüften. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlasste die Streifenwagenbesatzung bei dem jungen Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt des 21-Jährigen.

Pfullendorf

Polizei sucht Zeugen zu Parkrempler

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls auf dem Parkplatz des Linzgau Centers in der Bergwaldstraße, bei dem am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Durch die Anhängerkupplung des Autos eines 34-Jährigen war die Front des Pkw einer 28-Jährigen samt Kennzeichen beschädigt worden. Die beiden Beteiligten gaben jeweils an, den Unfall nicht verursacht zu haben. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Mengen

Überholen trotz Verbot

Nicht mit dem Videofahrzeug der Verkehrspolizei hat ein 36-jähriger Autofahrer gerechnet, der am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der B 32 in Fahrtrichtung Mengen unterwegs war. Der Pkw-Lenker überholte in Höhe des Flugplatzes nicht nur im Überholverbot, sondern setzte den Überholvorgang auch über die dortige Sperrfläche fort. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Scheer weiter und überholte in Höhe der Abzweigung Ennetach ein weiteres Mal, indem er die Sperrfläche und zudem die Abbiegespur nutzte. Die Polizisten zeigten den 36-Jährigen an und informierten die zuständige Fahrerlaubnisbehörde.

Mengen

Mit Drogen angetroffen

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 22-Jähriger zu verantworten, der am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in Mengen vorläufig festgenommen wurde. Der junge Mann, der sich mit einer achtköpfigen Personengruppe in der Schulstraße aufhielt und kontrolliert werden sollte, flüchtete beim Erkennen der Streifenwagenbesatzung. Er konnte jedoch von den Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. In einem Rucksack, den der Tatverdächtige auf der Flucht in ein Gebüsch geworfen hatte, fanden die Beamten eine Marihuana-Blüte und nahezu 1.400 Euro Bargeld. Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen stieß die Polizei auf 19 Setzlinge, bei denen es sich vermutlich um Cannabispflanzen handelt, eine geringe Menge Marihuana, verschiedene Bongs und andere Drogenutensilien. Zwei weitere Männer der Gruppe im Alter von 18 und 19 Jahren wurden ebenfalls angezeigt. Bei einem fanden die Polizisten mehrere Gramm Marihuana, der andere hatte einen Crusher mit Marihuana-Antragungen weggeworfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell